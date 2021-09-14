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Аваков про Арестовича: Мерзавец, пустоцвет... Уважаемый Офис президента, перекрестите болезного, потом себя и пошлите этого персонажа подальше

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Аваков (на фото) уверен, что люди оценят высказывания Арестовича
Аваков (на фото) уверен, что люди оценят высказывания Арестовича
Фото: Арсен Аваков / Facebook

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков призвал Офис президента Украины (ОП) "послать подальше" советника главы ОП и спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексея Арестовича за его высказывания о ситуации в зоне проведения антитеррористической операции (АТО).

"Мой товарищ, военный, матерясь, прислал мне этот редкой мерзости ролик Арестовича. Некоего советника, члена, спикера и так далее [...] Хочу посоветовать: уважаемый Офис президента [Украины], даже если никто из вас не верующий – соберите пальца в знамение – перекрестите болезного – потом себя – и пошлите этого персонажа... Подальше", – написал бывший министр.

https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/videos/545231830036861/

Аваков призвал не подставлять страну и ее президента.

"Фантазии Арестовича – от переименования Украины в Русь-Украину или вылезшая сегодняшняя мерзость про АТО и войну, как и многие другие перлы – это же на Вас, господа ложится. Я думаю, эти слова самовлюбленного пустоцвета увидят в каждом доме участника АТО. И жаль, если увидят в доме погибших бойцов. Мерзавец, со смешком рассказывающий между прочим о гибели на войне наших солдат", – добавил он

Аваков уверен, что люди дадут высказываниям Арестовича оценку.

"А вот может ли такой персонаж представлять Украину в разных офисах и организациях – вопрос не к обществу. Уверен, что реакция руководителей страны, после просмотра этого ролика, последует незамедлительно. Потому, что вы украинцы этого хотите", – заключил экс-глава МВД.

В посте Аваков опубликовал отрывок из интервью Арестовича, которое вышло на YouTube-канале Апостроф TV 7 июля 2017 года. В нем он говорит о мифе, который украинское общество создало вокруг АТО. Он называет зону боевых действия на Донбассе "великим курортом и большим пионер-лагерем для мальчиков".

"Там праздник непослушания. Они [украинские солдаты] вырываются от жен, детей и тещ. Жарят мясо и живут как положено нормальному украинскому козаку в степи. Там абсолютная свобода, мысли простые и ясные. В тебя стреляют, ты стреляешь. Ты – герой. Тебя все любят и уважают, не надо подтирать сопли детям. Я не видел там ни одного страдающего человека", – говорил он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Теги: Арсен Аваков, Донбасс, казаки, Алексей Арестович, АТО, курорт, украинцы, война в Украине, конфликт, война на Донбассе, погибшие, мясо, Офис президента Украины, операция
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