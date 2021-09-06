"Обещаю, что последний раз комментирую господина Арестовича". Разумков посоветовал Арестовичу поехать советником в "Талибан"

Разумков второй раз за день прокомментировал заявления Арестовича, но пообещал, что это – последний Фото: rada.gov.ua

3 сентября Арестович в интервью YouTube-каналу Ukrlife.TV заявил, что Украине не стоит опасаться беженцев из Афганистана, которых согласился приютить Киев.

"ЕС закрывает Балканы и Италию как зоны, через которые проникали беженцы, а это означает, что они пойдут через Украину в Беларусь и в РФ, и мы к этому уже готовимся... Первый лагерь из 5 тыс. человек уже будет здесь у нас, из афганских беженцев... Надо понимать, это же не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая поработала с западной коалицией и знает языки. Часто она образована гораздо лучше, чем среднестатистический украинец и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет, наоборот, мы их будем использовать как переводчиков", – сказал Арестович.

Разумков отреагировал на это заявление.

"Обещаю, что последний раз комментирую господина Арестовича. Может тогда поехать советником чего-то в "Талибан", если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен", – заявил спикер Рады.

Разумков сегодня также прокомментировал предложение Арестовича переименовать Украину.