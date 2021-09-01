Арестович предложил переименовать Украину в "Русь-Украину"

"Надо у них [России] отобрать бренд "русский" в конце концов". Я борюсь за то, чтобы мы называли войну правильно: "русско-российская война". [Точнее], "русько-российская", с мягким знаком. Русь – это мы... русские, русины, как нас еще называли. Я бы изменил название государства, назвал бы нас "Русь-Украина", двойное название сделал бы", – заявил Арестович.

Цимбалюк поинтересовался, когда будет указ президента Владимира Зеленского о переименовании Украины. Арестович заверил, что этот вопрос уже в работе.

"Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов", – сказал он.

Он подчеркнул, что Россия – одно из немногих, если не единственное, государство в мире, у которого исторический центр находится за пределами современной территории.

"Если говорить справедливо, есть ветка славянская, которая пошла на Москву, во Владимиро-Суздальское княжество, и белорусы, и где-то там очень глубоко с этой веткой мы родственники, конечно", – признал политик. Однако он подчеркнул, что современная Российская Федерация не сводится к славянскому элементу и "этот искусственный конструкт претендовать на наследие Руси может с очень большой натяжкой".

Арестович считает, что в Украине нужно разграничить понятия "российский" и "русский" на законодательном уровне.

Признать, что русский язык "не принадлежит РФ", предлагал бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. А экс-пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявляла, что в Украине есть "украинский русский язык", часть культурного наследия Украины. В Офисе президента тогда сказали, что это ее частное мнение.