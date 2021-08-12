Арестович предложил законодательно разделить понятия "российский" и "русский" в Украине

Арестович: Русский возник в Украине, это наш исторический язык – так же, как и украинский Фото: Алексей Арестович / Facebook

"Я считаю, что мы должны различить на законодательном уровне понятия "российский" и "русский", сказать, что "русская культура", "русский язык" кодифицирован в Украине. Кстати, он возник в Украине, это наш исторический язык – так же, как и украинский", – заявил он.

Советник главы ОП подчеркнул, что является противником языкового закона "в нынешней интерпретации".

Комментируя слова языкового омбудсмена Тараса Кременя, который призвал тех, кому не нравится языковой закон, уехать из страны, Арестович отметил, что, по его мнению, Кремень сказал это "в эмоциональном запале".

"Все-таки не он решает, куда едут граждане Украины, кому собирать вещи. Это одна из наших самых больших ошибок, что мы до сих пор не прекратили культурные войны в Украине. Моя политика проста: украинскому языку поддержку, остальным – свободу свободного общения, свободного использования. Кстати, это гарантировано Конституцией", – подчеркнул политик.

Признать, что русский язык "не принадлежит РФ", предлагал также бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. А экс-пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявляла, что в Украине есть "украинский русский язык", часть культурного наследия Украины. В Офисе президента тогда сказали, что это ее частное мнение.