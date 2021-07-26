"У меня теперь языковой режим". Ксения Мишина перешла на украинский в соцсети

Ксения Мишина: Однажды я обязательно буду хорошо общаться на украинском языке Фото: misha.k.ua / Instagram

Об этом 32-летняя артистка заявила сама 24 июля на видео в Instagram Stories. Она добавила, что для такого шага есть свои причины, но озвучить их пока отказалась.

"У меня теперь языковой режим. Скоро расскажу, почему так. Некоторое время буду общаться и записывать в Instagram Stories на украинском. Хочу вас попросить не быть слишком строгими ко мне, если буду говорить с ошибками. Однажды я обязательно буду хорошо общаться на украинском языке", – предупредила Мишина.

Посты и тексты к фото и видео актриса по-прежнему пишет на русском, но говорит уже только на украинском. Кроме того, Мишина регулярно благодарит подписчиков, которые исправляют ее языковые ошибки и подсказывают нужные слова на украинском.