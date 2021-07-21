"У нас любовь". Мишина после расставания с Эллертом показала нового друга

"На первый взгляд может показаться, что Голди не особо рада меня видеть, но это не так. У нас любовь", – написала Мишина в Instagram-сторис и приложила свое фото с собакой.

На снимке 32-летняя актриса сидит в бикини на траве и пытается обнять собаку.

Скриншот: misha.k.ua / Instagram