"Мы больше не пара, это мое окончательное решение". Мишина и Эллерт расстались?

Мишина попросила подписчиков и "всех вообще" ценить ее личное пространство и не задавать лишних вопросов Фото: misha.k.ua / Instagram

Это следует из поста 32-летней артистки в Instagram, который она написала вечером 16 июля. При этом Мишина ни разу не указала, что речь идет именно об Эллерте.

"Случилось это внезапно и навсегда. Понимание того, что человек больше не должен иметь никакого отношения к моей жизни. Мы больше не пара, это мое окончательное решение", – начала свой пост актриса.

Она подчеркнула, что о последнем годе ее жизни "можно снять драму".

"Я долго занимаюсь своей духовной жизнью, работаю со своими эмоциями, учусь любить и принимать любовь, учусь радикальному прощению этого мира, но сегодня я поняла, что предавать себя и своего сына я больше не могу. Это конец", – призналась Мишина.

Она обратилась к подписчикам и "всем вообще" с просьбой ценить ее личное пространство и не задавать лишних вопросов.

"Дайте мне возможность прожить это экологично и поддержите меня своей тишиной", – завершила Мишина и отключила возможность комментировать свой пост.

Эллерт пока никак не высказался и не написал о случившемся.

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