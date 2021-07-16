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16 июля, 2021
 
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"Мы больше не пара, это мое окончательное решение". Мишина и Эллерт расстались?

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Мишина попросила подписчиков и "всех вообще" ценить ее личное пространство и не задавать лишних вопросов
Мишина попросила подписчиков и "всех вообще" ценить ее личное пространство и не задавать лишних вопросов
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса, участница шоу "Холостячка" и одна из главных героинь популярного сериала "Крепостная" Ксения Мишина рассталась со своим возлюбленным – победителем первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ и автором текстов студии "Квартал 95" Александром Эллертом.

Это следует из поста 32-летней артистки в Instagram, который она написала вечером 16 июля. При этом Мишина ни разу не указала, что речь идет именно об Эллерте.

"Случилось это внезапно и навсегда. Понимание того, что человек больше не должен иметь никакого отношения к моей жизни. Мы больше не пара, это мое окончательное решение", – начала свой пост актриса.

Она подчеркнула, что о последнем годе ее жизни "можно снять драму".

"Я долго занимаюсь своей духовной жизнью, работаю со своими эмоциями, учусь любить и принимать любовь, учусь радикальному прощению этого мира, но сегодня я поняла, что предавать себя и своего сына я больше не могу. Это конец", – призналась Мишина.

Она обратилась к подписчикам и "всем вообще" с просьбой ценить ее личное пространство и не задавать лишних вопросов.

"Дайте мне возможность прожить это экологично и поддержите меня своей тишиной", – завершила Мишина и отключила возможность комментировать свой пост. 

Эллерт пока никак не высказался и не написал о случившемся.

Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения проекта пара живет вместе.

От предыдущих отношений у Мишиной есть сын Платон (2012).

Александр Эллерт родился 18 ноября 1986 года в Харцызске. Помимо работы в студии "Квартал 95", он участник "Лиги смеха" из команды "Луганская сборная".

Теги: Ксения Мишина, Александр Эллерт
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