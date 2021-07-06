"Ты мех, а я – моль!" Эллерт оригинально признался Мишиной в чувствах

В своем Instagram-аккаунте Эллерт тегнул Мишину и написал: "Ты мех, а я – моль! Я зайчик, ты – морковь. Это голод? Не, любоффффь". В конце поста он предложил своим подписчикам добавить подобных сравнений.

Поклонники пары проявили креатив и засыпали влюбленных своими сравнениями:

Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения проекта пара живет вместе.

От предыдущих отношений у Мишиной есть сын Платон (2012).

Александр Эллерт родился 18 ноября 1986 года в Харцызске. Помимо работы в студии "Квартал 95", он участник "Лиги смеха" из команды "Луганская сборная".