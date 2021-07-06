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06 июля, 2021
 
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"Ты мех, а я – моль!" Эллерт оригинально признался Мишиной в чувствах

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Роман между Ксенией Мишиной и Александром Эллертом завязался в 2020 году
Роман между Ксенией Мишиной и Александром Эллертом завязался в 2020 году
Фото: misha.k.ua / Instagram

Победитель первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ и автор текстов студии "Квартал 95" Александр Эллерт оригинально признался в любви своей девушке – украинской актрисе, одной из главных героинь популярного сериала "Крепостная" Ксении Мишиной.

В своем Instagram-аккаунте Эллерт тегнул Мишину и написал: "Ты мех, а я – моль! Я зайчик, ты – морковь. Это голод? Не, любоффффь". В конце поста он предложил своим подписчикам добавить подобных сравнений.

Поклонники пары проявили креатив и засыпали влюбленных своими сравнениями:

  • Ты моя вакцина, я твое плечо.
  • Я троллейбус в шесть утра, а ты бабка!
  • Ты Одесса, я еврей!
  • Ты огонь, я вода, вместе крепкая семья!
  • Ты мой йог, я твой коврик.
  • Я селедка, ты молоко.
Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения проекта пара живет вместе.

От предыдущих отношений у Мишиной есть сын Платон (2012).

Александр Эллерт родился 18 ноября 1986 года в Харцызске. Помимо работы в студии "Квартал 95", он участник "Лиги смеха" из команды "Луганская сборная".

Теги: любовь, семья, Ксения Мишина, Александр Эллерт
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