Бульвар Шоубиз
 
21 декабря, 2020
 
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"Разочарование 2020", "Глупый выбор", "Дешевое шоу", "Выбрала себе личного клоуна". Мишина подверглась критике после финала шоу "Холостячка" и дала отпор

По мнению подписчиков украинской актрисы Ксении Мишиной, на шоу "Холостячка" она выбрала не того мужчину.

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Мишина: Проект показал мне одну важную вещь: я самодостаточная личность, и мужчина для меня прежде всего такая же личность, а не закрытие дефицитов в моей жизни
Мишина: Проект показал мне одну важную вещь: я самодостаточная личность, и мужчина для меня прежде всего такая же личность, а не закрытие дефицитов в моей жизни
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина, главная героиня шоу "Холосячка" на СТБ, подверглась критике, после того как в финале шоу выбрала шоумена Александра Элерта, а не бизнесмена Алексея Тригубенко. После финала шоу, который состоялся в ночь с 18-го на 19 декабря, Мишина на своей странице в Instagram поделилась снимком поцелуя с избранником.

"Благодарю! Благодарю! Благодарю! Сегодня мне хочется прокричать эти слова так громко, чтобы они эхом откликнулись в сердце каждого, кто приложил свои усилия к тому, чтобы проект "Холостячка" был таким, каким вы его увидели", – написала она.

Мишина отметила, что кто-то будет заявлять, что это шоу, постановка, сценарий.

"Я скажу – да! Но не тот сценарий , о котором вы сейчас подумали. Выбор я делала сердцем", – заверила она.

"Как можно было такое выбрать? Эх, Ксюша, Ксюша", – написала tetianapobegailo.

"Не могу смириться. Леша для жизни, а Саша чисто поржать. Я думала, этого клоуна выгонят на первой вечеринке. Полное разочарование", – призналась shanina_olena.

"Выбрала самого унылого персонажа. Ни о чем", – заявила nz_black.

"Эх, Ксения... Такого мужчину, извините, профукали. Искала отца для сына, надежного человека, мужа. Выбрала себе личного клоуна", – отметил pasha_bodyman.

"Вопрос даже не в том, как можно было не выбрать Алексея, вопрос в том, как можно было выбрать Александра", – подчеркнула chayka_tanya.

"Значит, вы недостойны такого прекрасного мужчины, как Леша! Глупый выбор! И никакой любви с Сашей нет, это видно невооруженным глазом! Дешевое шоу..." – заявила zvezdaeva.nails.

"Разочарование 2020", – высказалась vicco.ks.

Мишина в Instagram ответила на критику.

"Не скрою, что мне было больно читать такое количество токсичных и оскорбительных комментариев в адрес меня и моего решения лишь потому, что я пошла за велением сердца. Пойдя на проект, я рискнула всем, обнажив свою душу и пообещав себе и вам честную историю. Я сделала все, что зависело от меня, и в том числе была честна в финале, перед многомиллионной аудиторией", – написала она.⠀

По словам Мишиной, просмотрев смонтированный по определенным законам жанра видеоматериал, сложно судить о том, кто какой человек, а тем более делать выводы, правильно ли она поступила.

"Это был не легкий путь ни для кого из нас: ни для меня, ни для мужчин. Когда в дело вступают эмоции и чувства, а на кону твоя жизнь, сложно полагаться только на логику, согласитесь", – заявила актриса.

Она добавила, что ее избранник понравился ей сразу.

"Если уж быть совсем откровенной, я вошла в ту дверь, которая открылась мне с самой первой встречи", – подчеркнула она.

Мишина призналась, что хочет, чтобы ее любили, заботились, защищали и оберегали, и шла в том числе за этим в шоу, но в первую очередь за любовью.

"Проект показал мне одну важную вещь: я самодостаточная личность, и мужчина для меня прежде всего такая же личность, а не закрытие дефицитов в моей жизни. У меня лишь одна жизнь и я живу ее честно и с гордо поднятой головой. Мне не раз приходилось принимать сложные решения, но я никогда ни о чем не жалела и всегда убеждалась в том, как прекрасен замысел творца", – написала она.

Александр Элерт родился 18 ноября 1986 года в Харцызске. Он один из авторов шуток студии "Квартал 95" и участником "Лиги смеха" из команды "Луганская сборная".

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра. Стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная". 

Актриса одна воспитывает восьмилетнего сына Платона. 

Теги: шоу, Ксения Мишина, мужчины, Холостячка, Алексей Тригубенко, Александр Элерт
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