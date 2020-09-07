Бульвар Шоубиз
 
09 сентября, 2020
 
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Мишина: Я так и не привыкла к тому, что публичность становится валютой

Украинская актриса Ксения Мишина, которая стала главной героиней шоу "Холостячка" на СТБ, заявила, что стремление быть известным исходит из боли и порождает боль.

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Мишина: Какую цену люди готовы платить за популярность и узнаваемость? Чем готовы пожертвовать?
Мишина: Какую цену люди готовы платить за популярность и узнаваемость? Чем готовы пожертвовать?
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина, главная героиня шоу "Холостячка" на телеканале СТБ, на своей странице в Instagram призналась, что популярность имеет побочный эффект.

"Мне кажется, я так и не привыкла к тому, что публичность становится валютой. Личный бренд, аудитория, поклонники и хейтеры, я не понаслышке знаю, что значит быть внутри этого. В моем случае это, скорее, побочный эффект, так бывает, но иногда происходящее вокруг перестает укладываться в мои морально-этические рамки. Какую цену люди готовы платить за популярность и узнаваемость? Чем готовы пожертвовать? Какими становятся все их принципы и догмы, когда появляется возможность засветиться?" – задалась вопросами актриса.

Она отметила, что публичность, а именно чувство власти, которое она даеет, затмевает глаза.

"Мне всегда кажется, что за нездоровой, хищной погоней за известностью, стоит боль. Но что еще хуже, такое стремление порождает эту же боль в еще больших количествах. Иногда мне становится страшно. Мы совсем не знаем тех, кто рядом. Нам кажется, что знаем, да и им тоже кажется, что они знают себя, но на самом деле они и не заглядывали за эту искусственную жажду власти и одобрения, никогда не прикасались к боли, которая живет за всем этим. А зря", – заявила актриса.

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра.

Мишина стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная". 

Мишина не замужем – актриса одна воспитывает восьмилетнего сына Платона. 

29 мая стало известно, что Мишина утверждена на роль главной героини в шоу "Холостячка", которое будет выходить в эфире канала СТБ осенью 2020 года

Теги: телевидение, шоу, актриса, Ксения Мишина, Холостячка
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