Семь пальцев на руке и черные точки на животе. В сети обсуждают образ "Холостячки" Мишиной

Украинская актриса Ксения Мишина, которая стала главной героиней проекта канала СТБ "Холостячка", поделилась с подписчиками в Instagram фотографией, на которой она запечатлена в белом платье с открытыми плечами.
Актриса дополнила свой образ ремнем телесного цвета.
"Вы можете преодолеть любые ограничения, потому что они созданы вашими собственными поступками", – подписала снимок Мишина.
"А что за черные точки на животе, рядом с пальцами?" – поинтересовались фолловеры, вероятно, приняв ремень за обнаженное тело.
"Я подумала, что это живот", – комментируют фото актрисы ее поклонники.
"Мне одной показалось, что у нее семь пальцев?" – удивляются пользователи сети.
"Не одной вам, мне тоже показалось. Ремень почти телесного цвета и точки на нем похожи на ногти", – описали фотоиллюзию подписчики Мишиной.
"Неужели не видно, что это ремень?" – недоумевают в ответ фолловеры актрисы.
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Вы можете преодолеть любые ограничения, потому что они созданы вашими собственными поступками и потому что у вас есть неограниченные духовные ресурсы ... * Хочу чтобы все были счастливы * Прекрасного дня и проживите его максимально в кайф * Платье @annayakovenko
Мишина стала широко известна после роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная".
В настоящее время актриса не замужем – она одна воспитывает восьмилетнего сына Платона.
Об участии Мишиной в проекте "Холостячка" стало известно 1 июня. Премьера шоу состоится осенью 2020 года.