Семь пальцев на руке и черные точки на животе. В сети обсуждают образ "Холостячки" Мишиной

Первая героиня женской версии шоу "Холостяк" украинская актриса Ксения Мишина разместила в сети фото, на котором запечатлена в платье белого цвета. Внимание подписчиков актрисы привлек пояс телесного цвета с заклепками.

Украинская актриса Ксения Мишина, которая стала главной героиней проекта канала СТБ "Холостячка", поделилась с подписчиками в Instagram фотографией, на которой она запечатлена в белом платье с открытыми плечами.

Актриса дополнила свой образ ремнем телесного цвета.

"Вы можете преодолеть любые ограничения, потому что они созданы вашими собственными поступками", – подписала снимок Мишина.

"А что за черные точки на животе, рядом с пальцами?" – поинтересовались фолловеры, вероятно, приняв ремень за обнаженное тело.

"Я подумала, что это живот", – комментируют фото актрисы ее поклонники.

"Мне одной показалось, что у нее семь пальцев?" – удивляются пользователи сети.

"Не одной вам, мне тоже показалось. Ремень почти телесного цвета и точки на нем похожи на ногти", – описали фотоиллюзию подписчики Мишиной.

"Неужели не видно, что это ремень?" – недоумевают в ответ фолловеры актрисы.

Мишина стала широко известна после роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная".

В настоящее время актриса не замужем – она одна воспитывает восьмилетнего сына Платона.

Об участии Мишиной в проекте "Холостячка" стало известно 1 июня. Премьера шоу состоится осенью 2020 года.