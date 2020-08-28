"Принцесса". Мишина показала свежие снимки

Украинская актриса Ксения Мишина, главная героиня шоу "Холостячка" на телеканале СТБ, на своей странице в Instagram поделилась фотосетом в платье. Романтический образ она дополнила белыми носками и туфлями-лодочками.
"Прекрасно быть женщиной... Но еще прекраснее ощущать себя женщиной рядом с мужчиной", – написала актриса.
Подписчики прокомментировали фото.
"Принцесса", – написал dimasik_0989.
"Шикарная", – отметила svetiksopilnak_official.
Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра.
Мишина стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная".
Мишина не замужем – актриса одна воспитывает восьмилетнего сына Платона.
29 мая стало известно, что Мишина утверждена на роль главной героини в шоу "Холостячка", которое будет выходить в эфире канала СТБ осенью 2020 года.