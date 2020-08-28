"Принцесса". Мишина показала свежие снимки

Украинская актриса Ксения Мишина, которая стала главной героиней шоу "Холостячка" на СТБ, обнародовала фотосет в романтическом образе.

Мишина: Прекрасно быть женщиной... Но еще прекраснее ощущать себя женщиной рядом с мужчиной Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина, главная героиня шоу "Холостячка" на телеканале СТБ, на своей странице в Instagram поделилась фотосетом в платье. Романтический образ она дополнила белыми носками и туфлями-лодочками.

"Прекрасно быть женщиной... Но еще прекраснее ощущать себя женщиной рядом с мужчиной", – написала актриса.

Подписчики прокомментировали фото.

"Принцесса", – написал dimasik_0989.

"Шикарная", – отметила svetiksopilnak_official.

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра.

Мишина стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная".

Мишина не замужем – актриса одна воспитывает восьмилетнего сына Платона.

29 мая стало известно, что Мишина утверждена на роль главной героини в шоу "Холостячка", которое будет выходить в эфире канала СТБ осенью 2020 года.