"Отличные фото, плоскостопия нет". Эллерт и Мишина набили себе новое парное тату. Фото

Об этом каждый из влюбленных сообщил в своем аккаунте в Instagram, приложив к посту одно и то же фото: снимок ног с тату в виде сердечка. У Мишиной сердечко красного цвета, у Эллерта – зеленого.
"…Забились любовью", – написал 34-летний "кварталовец".
"По традиции прислали друг другу наши сердечки. Навсегда", – прокомментировала 32-летняя Мишина.
Оба поста влюбленных суммарно набрали больше 110 тыс. лайков за пару часов.
"Отличные фото, плоскостопия нет", – пошутила в комментариях подписчица пары под ником ianakova1.
"А где чьи ноги?" – поинтересовалась _aleksandrovna_067.
"Зачем ноги побрил?" – возмутился yaroslaaavv.
"Какие же вы крутые", – оставил комментарий endless_love_ks.
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Это не первое парное тату влюбленных. В середине июня этого года Эллерт отвечал на вопросы подписчиков. "Шо там по тату с Ксю?" – спросил один из них, имея в виду, что Мишина в финальных выпусках шоу "Холостячка" обещала набить татуировку, если выберет Эллерта.
Вместо ответа на вопрос Эллерт показал подписчикам фото, на котором видно, что на его руке красуется тату в виде чайного пакетика, а на руке Мишиной – в виде чайной чашки.
Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерская режиссера Дмитрия Богомазова.
Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения проекта пара живет вместе.
От предыдущих отношений у Мишиной есть сын Платон (2012).
Александр Эллерт родился 18 ноября 1986 года в Харцызске. Помимо работы в студии "Квартал 95", он участник "Лиги смеха" из команды "Луганская сборная".