"Отличные фото, плоскостопия нет". Эллерт и Мишина набили себе новое парное тату. Фото

Теперь у Александра Эллерта и Ксении Мишиной по два парных тату у каждого Фото: ellert_a / Instagram

Об этом каждый из влюбленных сообщил в своем аккаунте в Instagram, приложив к посту одно и то же фото: снимок ног с тату в виде сердечка. У Мишиной сердечко красного цвета, у Эллерта – зеленого.

"…Забились любовью", – написал 34-летний "кварталовец".

"По традиции прислали друг другу наши сердечки. Навсегда", – прокомментировала 32-летняя Мишина.

Оба поста влюбленных суммарно набрали больше 110 тыс. лайков за пару часов.

"Отличные фото, плоскостопия нет", – пошутила в комментариях подписчица пары под ником ianakova1.

"А где чьи ноги?" – поинтересовалась _aleksandrovna_067.

"Зачем ноги побрил?" – возмутился yaroslaaavv.

"Какие же вы крутые", – оставил комментарий endless_love_ks.

View this post on Instagram A post shared by Эллерт Александр (@ellert_a)

Это не первое парное тату влюбленных. В середине июня этого года Эллерт отвечал на вопросы подписчиков. "Шо там по тату с Ксю?" – спросил один из них, имея в виду, что Мишина в финальных выпусках шоу "Холостячка" обещала набить татуировку, если выберет Эллерта.

Вместо ответа на вопрос Эллерт показал подписчикам фото, на котором видно, что на его руке красуется тату в виде чайного пакетика, а на руке Мишиной – в виде чайной чашки.