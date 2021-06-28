Бульвар Шоубиз
 
01 июля, 2021
 
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"Отличные фото, плоскостопия нет". Эллерт и Мишина набили себе новое парное тату. Фото

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Теперь у Александра Эллерта и Ксении Мишиной по два парных тату у каждого
Теперь у Александра Эллерта и Ксении Мишиной по два парных тату у каждого
Фото: ellert_a / Instagram

Победитель первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ и автор текстов студии "Квартал 95" Александр Эллерт и его возлюбленная – украинская актриса, одна из главных героинь популярного сериала "Крепостная" Ксения Мишина набили себе новое парное тату.

Об этом каждый из влюбленных сообщил в своем аккаунте в Instagram, приложив к посту одно и то же фото: снимок ног с тату в виде сердечка. У Мишиной сердечко красного цвета, у Эллерта – зеленого.

"…Забились любовью", – написал 34-летний "кварталовец".

"По традиции прислали друг другу наши сердечки. Навсегда", – прокомментировала 32-летняя Мишина.

Оба поста влюбленных суммарно набрали больше 110 тыс. лайков за пару часов.

"Отличные фото, плоскостопия нет", – пошутила в комментариях подписчица пары под ником ianakova1.

"А где чьи ноги?" – поинтересовалась _aleksandrovna_067.

"Зачем ноги побрил?" – возмутился yaroslaaavv.

"Какие же вы крутые", – оставил комментарий endless_love_ks.

Это не первое парное тату влюбленных. В середине июня этого года Эллерт отвечал на вопросы подписчиков. "Шо там по тату с Ксю?" – спросил один из них, имея в виду, что Мишина в финальных выпусках шоу "Холостячка" обещала набить татуировку, если выберет Эллерта.

Вместо ответа на вопрос Эллерт показал подписчикам фото, на котором видно, что на его руке красуется тату в виде чайного пакетика, а на руке Мишиной – в виде чайной чашки.

Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерская режиссера Дмитрия Богомазова.

Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения проекта пара живет вместе.

От предыдущих отношений у Мишиной есть сын Платон (2012).

Александр Эллерт родился 18 ноября 1986 года в Харцызске. Помимо работы в студии "Квартал 95", он участник "Лиги смеха" из команды "Луганская сборная".

Теги: татуировка, тату, Ксения Мишина, Александр Эллерт
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