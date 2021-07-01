Бульвар Шоубиз
 
02 июля, 2021
 
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"Проговаривать ссоры, обиды – это топ". Мишина озвучила семь простых правил своей счастливой жизни с Эллертом

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Ксения Мишина и Александр Эллерт вместе с 2020 года
Ксения Мишина и Александр Эллерт вместе с 2020 года
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса, участница шоу "Холостячка" и одна из главных героинь популярного сериала "Крепостная" Ксения Мишина рассказала о семи простых правилах счастливой совместной жизни.

По словам 32-летней артистки, именно соблюдение этих принципов позволяет ей сохранять гармоничные отношения с ее нынешним возлюбленным – победителем первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ и автором текстов студии "Квартал 95" Александром Эллертом.

Эти семь принципов Мишина описала на своей странице в Instagram, подчеркнув, что именно "мужчина учит женщину быть женщиной: женственной, слабой, нежной, заботливой, любящей".

Принцип 1 – стремиться увидеть хорошее. "Недавно я поняла, что мой мужчина может решить абсолютно любой вопрос! Я очень долго этому сопротивлялась, наверное, потому, что привыкла делать все сама. Оказалось, отпустить контроль и чувствовать себя расслабленной очень приятно и естественно", – призналась Мишина.

Принцип 2 – найти общие ценности. По словам актрисы, недавно она очень расстроилась, что в ее холодильнике пусто, а значит, она плохо заботится о возлюбленном.

"Но в ответ я услышала одобряющий тон Саши: "Любимая, зачем там всему гнить? Нас ведь почти не бывает дома". И это еще об одной такой нужной для меня ценности – заботе! В моем случае она проявляется по-другому, и Саша смог это распознать. Это ценно: что он чувствует мою заботу не только в понятном домашнем хозяйстве, а и в других проявлениях моей любви", – подчеркнула артистка.

Принцип 3 – нежность. "Слова любви, поцелуи, объятия. Мы оба от этого очень сильно зависим и оба друг другу это даем. Так важно знать, что это необходимо для партнера, не лишать его этих ценных моментов, не пренебрегать ими", – уверена Мишина.

Принцип 4 – говорить друг с другом как минимум 15 минут в день. "Не о детях, работе и заботах, а друг о друге! Это важная практика в нашей паре! Говорить, проговаривать ссоры, обиды – это топ!" – настаивает автор поста.

Принцип 5 – хвалить друг друга за достижения, радоваться успехам.

Принцип 6 – советоваться в разных вопросах, интересоваться мыслями и мнениями друг друга.

Принцип 7 – чувство юмора. О нем Мишина пообещала написать отдельный пост.

"Недавно один человек нам сказал, что в этом мире есть только вы друг у друга! Вы вдвоем на пути. У родителей отдельная жизнь, у детей будет тоже, а ваш путь – вместе! Нужно беречь друг друга, и идти с этой мыслью намного приятнее получается!" – подытожила актриса.

Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения проекта пара живет вместе.

От предыдущих отношений у Мишиной есть сын Платон (2012).

Александр Эллерт родился 18 ноября 1986 года в Харцызске. Помимо работы в студии "Квартал 95", он участник "Лиги смеха" из команды "Луганская сборная".

Теги: любовь, женщины, семья, Ксения Мишина, мужчины, Александр Эллерт
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