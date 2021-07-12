Бульвар Шоубиз
 
12 июля, 2021
 
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"И он мне рассказывает, что за ним бегали девчонки!" Мишина показала юношеское фото Эллерта

 
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Мишина усомнилась, что в юности Эллерт был покорителем девичьих сердец
Мишина усомнилась, что в юности Эллерт был покорителем девичьих сердец
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса, участница шоу "Холостячка" и одна из главных героинь популярного сериала "Крепостная" Ксения Мишина показала, как выглядел в 20 лет ее возлюбленный – победитель первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ и автор текстов студии "Квартал 95" Александром Эллерт.

Паспортный снимок Эллерта с ассиметричной стрижкой 32-летняя артистка опубликовала у себя в Instagram-сторис.

"Слушайте, и он мне рассказывает, что за ним бегали девчонки, когда он учился в школе!" – расхохотавшись сказала своим подписчикам Мишина.

"Да я ловелас…", – попытался поспорить с ней сидевший рядом Эллерт, но не успел, Мишина увела камеру в сторону.

Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения проекта пара живет вместе.

От предыдущих отношений у Мишиной есть сын Платон (2012).

Александр Эллерт родился 18 ноября 1986 года в Харцызске. Помимо работы в студии "Квартал 95", он участник "Лиги смеха" из команды "Луганская сборная".

Теги: Ксения Мишина, Александр Эллерт
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