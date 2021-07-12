"И он мне рассказывает, что за ним бегали девчонки!" Мишина показала юношеское фото Эллерта

Паспортный снимок Эллерта с ассиметричной стрижкой 32-летняя артистка опубликовала у себя в Instagram-сторис.
"Слушайте, и он мне рассказывает, что за ним бегали девчонки, когда он учился в школе!" – расхохотавшись сказала своим подписчикам Мишина.
"Да я ловелас…", – попытался поспорить с ней сидевший рядом Эллерт, но не успел, Мишина увела камеру в сторону.
Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.
Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения проекта пара живет вместе.
От предыдущих отношений у Мишиной есть сын Платон (2012).
Александр Эллерт родился 18 ноября 1986 года в Харцызске. Помимо работы в студии "Квартал 95", он участник "Лиги смеха" из команды "Луганская сборная".