"И он мне рассказывает, что за ним бегали девчонки!" Мишина показала юношеское фото Эллерта

Мишина усомнилась, что в юности Эллерт был покорителем девичьих сердец Фото: misha.k.ua / Instagram

Паспортный снимок Эллерта с ассиметричной стрижкой 32-летняя артистка опубликовала у себя в Instagram-сторис.

"Слушайте, и он мне рассказывает, что за ним бегали девчонки, когда он учился в школе!" – расхохотавшись сказала своим подписчикам Мишина.

"Да я ловелас…", – попытался поспорить с ней сидевший рядом Эллерт, но не успел, Мишина увела камеру в сторону.

фотогалерея ( 1 из 2) Скриншот: misha.k.ua / Instagram Скриншот: misha.k.ua / Instagram