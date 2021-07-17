Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании

16 июля Мишина в своем Instagram написала большой пост о расставании и отметила, что о последнем годе ее жизни "можно снять драму". Имя Эллерта она не упоминала.

Спустя пару часов после этой публикации Эллерт запостил скриншот из "Википедии" с истолкованием слова "драма".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эллерт Александр (@ellert_a)

Подписчики Эллерта в комментариях строят догадки, что же могло случиться, и надеются, что пара все же не разошлась.

"Как бы ни было, мы все надеемся, что вы помиритесь и все наладится. Ваша встреча не случайна", – комментирует muffinsmood.

"Что это такое? Какой-то прикол?" – спрашивает ksusha_palii.

"Я, конечно, надеюсь, что вас нет сейчас как пары, которая встречается. А мы вас встретим как мужа и жену", – написала anastasia_9647.