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26 июля, 2021
 
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"Жена – красивая, муж – не зарегистрирован в Instagram". Мишина подвела итоги расставания с Эллертом

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Мишина посоветовала "принимать мир таким, какой он есть, и себя в нем"
Мишина посоветовала "принимать мир таким, какой он есть, и себя в нем"
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса и модель, победительница проекта "Танцы со звездами" в 2019 году и одна из главных героинь популярного сериала "Крепостная" Ксения Мишина разместила в Instagram Stories цитату об идеальных отношениях между мужчиной и женщиной.

Цитату 32-летняя артистка разместила после недавнего расставания со своим возлюбленным Александром Эллертом, победителем первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ и автором текстов студии "Квартал 95".

"Отношения должны строиться по принципу: жена – красивая, муж – не зарегистрирован в Instagram",– привела цитату Мишина и добавила от себя: "Ха, да-да".

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Скриншот: misha.k.ua / Instagram

Мишина также поздно вечером 25 июля опубликовала свой портрет крупным планом и рассказала, как переживает сложные времена в жизни.

"Расслабиться, чтобы безгранично проявиться в этой жизни. Не соответствовать, не ожидать, не подстраиваться и не подстраивать. Принимать мир таким, какой он есть, и себя в нем. Расслабиться и стать безграничным проявлением любви", – написала актриса.

Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения проекта пара жила вместе.

16 июля Мишина опубликовала пост о разрыве отношений, написав: "Мы больше не пара, это мое окончательное решение". При этом имени того, с кем рассталась, актриса ни разу не упомянула. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте.

Недавно Мишина и Эллерт отдыхали в оккупированном Крыму, но отдельно друг от друга.

Теги: Instagram, женщины, Ксения Мишина, мужчины, Александр Эллерт
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