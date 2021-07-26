"Жена – красивая, муж – не зарегистрирован в Instagram". Мишина подвела итоги расставания с Эллертом

Мишина посоветовала "принимать мир таким, какой он есть, и себя в нем" Фото: misha.k.ua / Instagram

Цитату 32-летняя артистка разместила после недавнего расставания со своим возлюбленным Александром Эллертом, победителем первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ и автором текстов студии "Квартал 95".

"Отношения должны строиться по принципу: жена – красивая, муж – не зарегистрирован в Instagram",– привела цитату Мишина и добавила от себя: "Ха, да-да".

Скриншот: misha.k.ua / Instagram

Мишина также поздно вечером 25 июля опубликовала свой портрет крупным планом и рассказала, как переживает сложные времена в жизни.

"Расслабиться, чтобы безгранично проявиться в этой жизни. Не соответствовать, не ожидать, не подстраиваться и не подстраивать. Принимать мир таким, какой он есть, и себя в нем. Расслабиться и стать безграничным проявлением любви", – написала актриса.

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