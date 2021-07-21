"Боже, это рай для глаз". Ксения Мишина озвучила "самое великое свойство женщины"

Мишина убеждена, что сила женщины скрывается за ее слабостью Фото: misha.k.ua / Instagram

Об этом она написала 21 июля в своем Instagram-аккаунте.

"Все, что Бог дал женщине, не всегда очевидно даже ей. Ее сила скрывается за ее слабостью. Иногда доверие раскрывается болью, а любовь порой рождается из холода в сердце. Но красота – самое простое, но и самое великое свойство женщины. Причем красота так многогранна и есть абсолютно в каждой. Главное – захотеть ее увидеть и подсвечивать своим вниманием, своей заботой и наслаждением", – убеждена Мишина.

К посту 32-летняя актриса приложила свою фотосессию в оранжевом летнем костюме и с распущенными волосами.

За пару часов пост Мишиной набрал свыше 65 тыс. лайков и больше 300 комментариев.

"Боже, это рай для глаз. Невероятная!" – написала mishina.fan.

"Боже, ну кинозвезда! Когда в Канны?" – поинтересовался volodymyrsytnyk.

"Развод – к лицу", – прокомментировала zaraketrin_makeup, имея в виду недавний разрыв Мишиной с ее бойфрендом – шоуменом Александром Эллертом.