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21 июля, 2021
 
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"Боже, это рай для глаз". Ксения Мишина озвучила "самое великое свойство женщины"

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Мишина убеждена, что сила женщины скрывается за ее слабостью
Мишина убеждена, что сила женщины скрывается за ее слабостью
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса, победительница проекта "Танцы со звездами" в 2019 году и одна из главных героинь популярного сериала "Крепостная" Ксения Мишина убеждена, что сила женщины "скрывается за ее слабостью" и что "самое великое свойство женщины" – ее красота.

Об этом она написала 21 июля в своем Instagram-аккаунте.

"Все, что Бог дал женщине, не всегда очевидно даже ей. Ее сила скрывается за ее слабостью. Иногда доверие раскрывается болью, а любовь порой рождается из холода в сердце. Но красота – самое простое, но и самое великое свойство женщины. Причем красота так многогранна и есть абсолютно в каждой. Главное – захотеть ее увидеть и подсвечивать своим вниманием, своей заботой и наслаждением", – убеждена Мишина.

К посту 32-летняя актриса приложила свою фотосессию в оранжевом летнем костюме и с распущенными волосами.

За пару часов пост Мишиной набрал свыше 65 тыс. лайков и больше 300 комментариев.

"Боже, это рай для глаз. Невероятная!" – написала mishina.fan.

"Боже, ну кинозвезда! Когда в Канны?" – поинтересовался volodymyrsytnyk.

"Развод – к лицу", – прокомментировала zaraketrin_makeup, имея в виду недавний разрыв Мишиной с ее бойфрендом – шоуменом Александром Эллертом.

Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения проекта пара жила вместе.

16 июля Мишина опубликовала пост о разрыве отношений, написав "Мы больше не пара, это мое окончательное решение". При этом имени того, с кем рассталась, актриса ни разу не упомянула. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте.

Сейчас и Мишина, и Эллерт отдыхают в оккупированном Крыму, но отдельно друг от друга.

Теги: женщины, актриса, Ксения Мишина
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