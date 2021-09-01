"Не только российский газ, но и пропаганда – самые грязные в мире". Кулеба ответил Лаврову на его слова о Зеленском

Глава государства 31 августа во время встречи в Вашингтоне с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявил, что "из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции" российский газ "является самым грязным в мире".

1 сентября Лавров в ответ сказал, что в Украине "упражняются в какой-то словесной эквилибристике", считая, что "Русь – это их исконное название", "крещение Руси – праздник именно украинский", а российский газ – "самый грязный в мире". По словам Лаврова, "это не от большого ума", его цитирует ТАСС.

"Министр Лавров заблудился в трех соснах российской истории. До XVIII века его государство имело одно название: Московия. В X веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо. Не только российский газ, но и пропаганда – самые грязные в мире", – подчеркнул Кулеба.

Міністр Лавров заблукав у трьох соснах російської історії. До 18 століття його держава мала одну назву: Московія. У 10 столітті хрестили Русь у Києві, а не Московію. Щоб красти чужу історію, багато розуму не треба. Не лише російський газ, а і пропаганда — найбрудніші у світі. https://t.co/ku9BdRkkXe — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 1, 2021

В ходе визита в США Зеленский обсуждал с Грэнхолм угрозы российского газопровода "Северный поток – 2" для Украины и энергетической безопасности в Европе.

Глава государства отметил важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа в качестве оружия и напомнил о необходимости скорейшего начала трехсторонних консультаций в формате Украина – Германия – США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.