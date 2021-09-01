"Не только российский газ, но и пропаганда – самые грязные в мире". Кулеба ответил Лаврову на его слова о Зеленском

Глава государства 31 августа во время встречи в Вашингтоне с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявил, что "из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции" российский газ "является самым грязным в мире".
1 сентября Лавров в ответ сказал, что в Украине "упражняются в какой-то словесной эквилибристике", считая, что "Русь – это их исконное название", "крещение Руси – праздник именно украинский", а российский газ – "самый грязный в мире". По словам Лаврова, "это не от большого ума", его цитирует ТАСС.
"Министр Лавров заблудился в трех соснах российской истории. До XVIII века его государство имело одно название: Московия. В X веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо. Не только российский газ, но и пропаганда – самые грязные в мире", – подчеркнул Кулеба.
Міністр Лавров заблукав у трьох соснах російської історії. До 18 століття його держава мала одну назву: Московія. У 10 столітті хрестили Русь у Києві, а не Московію. Щоб красти чужу історію, багато розуму не треба. Не лише російський газ, а і пропаганда — найбрудніші у світі. https://t.co/ku9BdRkkXe— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 1, 2021
В ходе визита в США Зеленский обсуждал с Грэнхолм угрозы российского газопровода "Северный поток – 2" для Украины и энергетической безопасности в Европе.
Глава государства отметил важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа в качестве оружия и напомнил о необходимости скорейшего начала трехсторонних консультаций в формате Украина – Германия – США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.
"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что "Северный поток – 2" готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку "Северного потока – 2" могут завершить до 12 сентября.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.
Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".
Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).
Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".