"Иногда лучше жевать, чем говорить". Разумков прокомментировал предложение Арестовича переименовать Украину

Разумков: Мы живем в государстве Украина, и, думаю, это устраивает 99% граждан Фото: Дмитро Разумков / Facebook

"Иногда лучше жевать, чем говорить. Знаете, действительно Украина сегодня нуждается в изменениях, нуждается в реформах, но она точно не нуждается в изменении названия. Мы живем в государстве Украина, и, думаю, это устраивает 99% граждан", – подчеркнул Разумков.

Также он добавил, что подобные инициативы никак не связаны с государственной позицией.