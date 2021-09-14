Apple проводит презентацию новых гаджетов. Трансляция

Видео: Apple / YouTube

Ожидается, что сегодня будут представлены iPhone 13, Apple Watch 7, новые AirPods. Эксперты говорят, что дизайн нового iPhone не будет сильно отличаться от iPhone 12, а планшет iPad Mini, который последний раз обновляли в 2019 году, ждет редизайн.

В анонсе сегодняшней презентации было показано звездное небо. РБК считает, что это намек на появление в новых смартфонах режима аэрофотосъемки.

В прошлом году на осенней презентации в октябре компания представила сразу четыре новых телефона: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Тогда мероприятие тоже прошло онлайн.

Apple – производитель компьютеров, смартфонов, аудиоплееров, программного обеспечения. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну корпорация создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом.