ГОРДОН
 
 
LIVE

Видео: Apple / YouTube

Apple проводит презентацию новых гаджетов. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

В 20.00 начинается большая осенняя презентация новых продуктов компании Apple. Трансляция онлайн-мероприятия ведется на канале Apple в YouTube.

Ожидается, что сегодня будут представлены iPhone 13, Apple Watch 7, новые AirPods. Эксперты говорят, что дизайн нового iPhone не будет сильно отличаться от iPhone 12, а планшет iPad Mini, который последний раз обновляли в 2019 году, ждет редизайн. 

В анонсе сегодняшней презентации было показано звездное небо. РБК считает, что это намек на появление в новых смартфонах режима аэрофотосъемки.

В прошлом году на осенней презентации в октябре компания представила сразу четыре новых телефона: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Тогда мероприятие тоже прошло онлайн.

Apple – производитель компьютеров, смартфонов, аудиоплееров, программного обеспечения. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну корпорация создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом.

Теги: Apple, iPhone, смартфон, технологии, трансляция, iPad, гаджеты, Apple Watch, презентация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя G
Елена ПОСКАННАЯ
Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется
Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется G
Александр ПРИСЯЖНЫЙ
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS