Apple устранила уязвимость, благодаря которой шпионская программа Pegasus взламывала iPhone

В сообщении компании отмечается, что версии iOS 14.8 и iPadOS 14.8 содержат обновления системы безопасности по защите от вредоносных файлов.

Исследовательская группа Citizen Lab отметила, что это обновление закрывает уязвимость, позволявшую взламывать iPhone с помощью шпионской программы Pegasus. Вирус распространялся через iMessage и не требовал для работы никаких действий со стороны пользователя.

Шпионская программа была нацелена на библиотеку рендеринга изображений Apple и поражала устройства на операционных системах Apple iOS, MacOS и WatchOS.