Apple начала презентацию новых гаджетов. Трансляция
На YouTube-канале компании Apple началась трансляция презентации новых гаджетов. Ожидается, что впервые будут представлены сразу четыре модели iPhone: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Среди других товаров ожидается показ компактной колонки HomePod mini и зарядных станций MagSafe. Инсайдер под ником Komiya сообщал, что цена новых iPhone 12 будет стартовать от $699.
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