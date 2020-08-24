Стала известна предположительная цена iPhone 12

Инсайдер под ником Komiya опубликовал схематичное изображение смартфонов линейки iPhone 12 и привел цены всех версий.

Благодаря предыдущей модели смартфона iPhone 11 и iPhone 11 Pro компания Apple заработала в первом квартале 2020 года $91,8 млрд Фото: EPA

Цены смартфонов линейки iPhone 12 будут начинаться с $699, об этом сообщил инсайдер под ником Komiya в Twitter 23 августа.

Инсайдер назвал такие цены: iPhone 12 – 128GB – $699, 256GB – $799; iPhone 12 Max – 128GB – $799, 256GB – $899; iPhone 12 Pro – 128GB – $999, 256GB – $1099, 512GB – $1299; iPhone 12 Pro Max – 128GB – $1099, 256GB – $1199, 512GB – $1399.

iPhone 12 Price (finalized?)

12

128GB * 699

256GB * 799

12 Max

128GB * 799

256GB * 899

12 Pro

128GB * 999

256GB * 1099

512GB * 1299

12 Pro Max

128GB * 1099

256GB * 1199

512GB * 1399 — Komiya (@komiya_kj) August 23, 2020

Инсайдер опубликовал схематичное изображение новых смартфонов.

"Доработанный дизайн серии iPhone 12 подтвержден", – написал он в посте.

iPhone 12 series finalized design confirmed by @Jioriku and me pic.twitter.com/XQSwUy8WPV — Komiya (@komiya_kj) August 22, 2020

Учитывая, что аккаунт Komiya наполнен утечками о различных продуктах Apple, можно предположить, что у него есть источники внутри компании. Утечки могут оказаться правдивыми, отмечает IXBT.com.

Благодаря предыдущей модели смартфона iPhone 11 и iPhone 11 Pro компания Apple заработала в первом квартале 2020 года $91,8 млрд.

Основанная в 1976 году компания Apple помимо смартфонов iPhone производит планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плейеры iPod и другую высокотехнологичную технику. Штаб-квартира корпорации находится в американском городе Купертино (штат Калифорния). Рыночная капитализация Apple в июне составила около $1,5 трлн.