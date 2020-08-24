Стала известна предположительная цена iPhone 12

Цены смартфонов линейки iPhone 12 будут начинаться с $699, об этом сообщил инсайдер под ником Komiya в Twitter 23 августа.
Инсайдер назвал такие цены: iPhone 12 – 128GB – $699, 256GB – $799; iPhone 12 Max – 128GB – $799, 256GB – $899; iPhone 12 Pro – 128GB – $999, 256GB – $1099, 512GB – $1299; iPhone 12 Pro Max – 128GB – $1099, 256GB – $1199, 512GB – $1399.
iPhone 12 Price (finalized?)— Komiya (@komiya_kj) August 23, 2020
12
128GB * 699
256GB * 799
12 Max
128GB * 799
256GB * 899
12 Pro
128GB * 999
256GB * 1099
512GB * 1299
12 Pro Max
128GB * 1099
256GB * 1199
512GB * 1399
Инсайдер опубликовал схематичное изображение новых смартфонов.
"Доработанный дизайн серии iPhone 12 подтвержден", – написал он в посте.
iPhone 12 series finalized design confirmed by @Jioriku and me pic.twitter.com/XQSwUy8WPV— Komiya (@komiya_kj) August 22, 2020
Учитывая, что аккаунт Komiya наполнен утечками о различных продуктах Apple, можно предположить, что у него есть источники внутри компании. Утечки могут оказаться правдивыми, отмечает IXBT.com.
Благодаря предыдущей модели смартфона iPhone 11 и iPhone 11 Pro компания Apple заработала в первом квартале 2020 года $91,8 млрд.
Основанная в 1976 году компания Apple помимо смартфонов iPhone производит планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плейеры iPod и другую высокотехнологичную технику. Штаб-квартира корпорации находится в американском городе Купертино (штат Калифорния). Рыночная капитализация Apple в июне составила около $1,5 трлн.