Apple ищет аналитика со знанием украинского языка для команды Siri

Компания Apple ищет аналитика для команды голосового ассистента Siri со свободным владением украинским языком. Вакансия предполагает переезд в Ирландию.

Компания Apple на своем сайте 21 сентября разместила вакансию аналитика аннотаций (Annotation Analyst) со знанием украинского языка для голосового помощника Siri.

"Нам нужен мотивированный аналитик, который демонстрирует активное слушание, честность и острое внимание к деталям", – сказано в описании вакансии.

От кандидата требуется свободное владение украинским языком, отличные навыки корректуры и понимание грамматики. Кроме того, в Apple ищут кандидата с совершенными навыками чтения и письма на английском языке и особым вниманием к конфиденциальности клиентов.

Основные обязанности аналитика аннотаций в Apple – прослушивание и расшифровка аудиофайлов, оценка ответа Siri пользователям и использование программой украинского языка.

"Вы будете использовать свои языковые и культурные знания и аналитические навыки, чтобы оценить ответы на соответствие рекомендациям. Ваша гибкость мышления и умение расставлять приоритеты для нас очень важны", – сообщили в компании.

Среди других требований: отличные навыки чтения и письма на английском языке, опыт в должности аналитика и опыт использования Siri. Для кандидата желательно иметь степень бакалавра по специальности или эквивалентный опыт работы.

График занятости специалиста предполагается с понедельника по пятницу на постоянной основе и гибкими рабочими сменами.

Сама вакансия предполагает работу в европейской штаб-квартире Apple в ирландском городе Корк.

Министерство цифровой трансформации Украины отреагировало на размещение вакансии в Apple вечером 22 сентября. Ведомство написало в Тelegram, что мировые компании начинают активно обращать внимание на Украину, выходить на украинский рынок и внедрять украинский язык в свои сервисы.

"До сих пор Siri не распознавала украинский [язык], однако уже скоро это может измениться", – подчеркyли в министерстве.

Siri – это голосовой ассистент, встроенный в мобильные устройства Apple. Помощник реагирует на голос пользователя, отвечает на вопросы и дает рекомендации. Впервые Siri появился в iPhone в 2011 году, сейчас он поддерживается на 17 языках, в том числе на русском.