ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Apple ищет аналитика со знанием украинского языка для команды Siri

Компания Apple ищет аналитика для команды голосового ассистента Siri со свободным владением украинским языком. Вакансия предполагает переезд в Ирландию.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Apple внедряет в Siri украинский язык
Apple внедряет в Siri украинский язык
Фото: EPA

Компания Apple на своем сайте 21 сентября разместила вакансию аналитика аннотаций (Annotation Analyst) со знанием украинского языка для голосового помощника Siri.

"Нам нужен мотивированный аналитик, который демонстрирует активное слушание, честность и острое внимание к деталям", – сказано в описании вакансии.

От кандидата требуется свободное владение украинским языком, отличные навыки корректуры и понимание грамматики. Кроме того, в Apple ищут кандидата с совершенными навыками чтения и письма на английском языке и особым вниманием к конфиденциальности клиентов.

Основные обязанности аналитика аннотаций в Apple – прослушивание и расшифровка аудиофайлов, оценка ответа Siri пользователям и использование программой украинского языка.

"Вы будете использовать свои языковые и культурные знания и аналитические навыки, чтобы оценить ответы на соответствие рекомендациям. Ваша гибкость мышления и умение расставлять приоритеты для нас очень важны", – сообщили в компании.  

Среди других требований: отличные навыки чтения и письма на английском языке, опыт в должности аналитика и опыт использования Siri. Для кандидата желательно иметь степень бакалавра по специальности или эквивалентный опыт работы.

График занятости специалиста предполагается с понедельника по пятницу на постоянной основе и гибкими рабочими сменами.

Сама вакансия предполагает работу в европейской штаб-квартире Apple в ирландском городе Корк.

Министерство цифровой трансформации Украины отреагировало на размещение вакансии в Apple вечером 22 сентября. Ведомство написало в Тelegram, что мировые компании начинают активно обращать внимание на Украину, выходить на украинский рынок и внедрять украинский язык в свои сервисы.

"До сих пор Siri не распознавала украинский [язык], однако уже скоро это может измениться", – подчеркyли в министерстве.

Siri – это голосовой ассистент, встроенный в мобильные устройства Apple. Помощник реагирует на голос пользователя, отвечает на вопросы и дает рекомендации. Впервые Siri появился в iPhone в 2011 году, сейчас он поддерживается на 17 языках, в том числе на русском.

Теги: Apple, украинский язык, Ирландия, работа, Министерство цифровой трансформации
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лидер Onuka Жижченко назвала дату премьеры клипа на трек "Сеанс"
Лидер Onuka Жижченко назвала дату премьеры клипа на трек "Сеанс"
Лолита перевоплотилась в Диту фон Тиз, Уайнхаус, Раневскую и Элизабет Тейлор
Лолита перевоплотилась в Диту фон Тиз, Уайнхаус, Раневскую и Элизабет Тейлор
Ребрик восхитила поклонников шпагатом в воздухе
Ребрик восхитила поклонников шпагатом в воздухе
Заразившаяся коронавирусом Нетребко рассказала, как проходило лечение
Заразившаяся коронавирусом Нетребко рассказала, как проходило лечение
"Лучший фильтр для тела и души!". Бабкин показал свою реакцию на поцелуй жены
"Лучший фильтр для тела и души!". Бабкин показал свою реакцию на поцелуй жены
  Everything Is Gone. Экс-участница шоу "Голос страны" Таран выпустила ролик под именем Siren. Видео
  Everything Is Gone. Экс-участница шоу "Голос страны" Таран выпустила ролик под именем Siren. Видео
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
"Теперь можно взять паузу". Никитюк объявила тайм-аут в карьере
"Теперь можно взять паузу". Никитюк объявила тайм-аут в карьере
Кухар рассказала о проблемных отношениях с бывшими мужчинами
Кухар рассказала о проблемных отношениях с бывшими мужчинами
Кардашян показала тело в мокром купальнике
Кардашян показала тело в мокром купальнике
alyona alyona заявила, что у нее был потенциал продолжать участие в "Танцах со звездами"
alyona alyona заявила, что у нее был потенциал продолжать участие в "Танцах со звездами"
Каминская продолжает заниматься с Дикусаром и заговорила о свадьбе
Каминская продолжает заниматься с Дикусаром и заговорила о свадьбе
Жена Павлика мечтает стать многодетной мамой. Она уже определилась с именами детей
Жена Павлика мечтает стать многодетной мамой. Она уже определилась с именами детей
Каменских показала голую грудь
Каменских показала голую грудь
"Наимилейшие фото". Джиджи Хадид показала живот на позднем сроке беременности
"Наимилейшие фото". Джиджи Хадид показала живот на позднем сроке беременности
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
  Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
  "Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
"Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
Ефросинина обнажила на видео грудь
Ефросинина обнажила на видео грудь
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS