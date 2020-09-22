Apple Keynote 2020: встречай новинки Apple Watch

15 сентября состоялся Apple Keynote 2020. На нем производители представили два типа новых Apple Watch, а именно Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE. Последняя же, как и во времена с телефонами Apple, отличается более доступной ценой, сохраняя при этом весь основной функционал брендовых устройств.

На мероприятии было презентовано полное обновление Apple Watch Series 5 в виде Watch Series 6. Кроме всех функций, которые передались устройству от его предшественников, часы оснащены современным датчиком для отслеживания уровня кислорода в крови. По словам разработчиков, этот датчик поможет людям с астмой, сердечной недостаточностью и даже будет полезным в борьбе с COVID-19.

Кроме того, в Apple Watch Series 6 используется новый дисплей модели Retina. Он обеспечивает хорошее воспроизводство изображения на улице, примерно в 2,5 раза лучше, чем это было в прошлых моделях часов. Также, Apple Watch шестой серии оснащен чипом нового поколения, который быстрее работает с приложениями, что в сравнении с Apple Watch Series 5 увеличивает время отклика на 20%. По стандарту часы будут иметь привычную для продукции Apple батарею, гарантирующую 18 часов работы без подзарядки. Новинка будет стоить от 399 долларов, а предзаказ можно будет сделать уже в ближайшее время.

Apple Watch SE немного дешевле – 279 долларов. Однако они смогли впитать в себя все основные полюбившиеся пользователям функции. Ключевые особенности Apple Watch SE такие же, как у классических Series 3. Они имеют функцию защиты от падений, компас, постоянно включенный высотометр, защиту от влаги на глубине до 50 метров, мониторинг сна, автоматическое определение мытья рук и фиксирование новых тренировок. В приборе возможно сменить циферблат и Family Setup, при необходимости. Именно последняя особенность позволяет детям или старшим членам семьи без iPhone пользоваться Apple Watch.

Но, конечно, есть и аспекты, в которых Watch SE превосходят Watch Series 3. Например, по размеру дисплея Retina – у новинки он примерно на 30% больше и позволяет пользователям увидеть информацию четче. Часы предлагаются для покупки в трех вариантах отделки корпуса, который полностью состоит из переработанного алюминия.

Для прибора отлично подходят все старые "яблочные" ремешки для часов, а также новые Solo Loop и Braided Solo Loop. В программной части устройств также есть новинки. Выделить можно приложение Noise App, которое считывает уровень шума и в случае превышения отправляет соответствующее уведомление в нужные органы или же арендодателю.