Без iPhone. Что представила Apple на осенней презентации Time Flies. Главное

Apple Watch Series 6

Во время презентации часов Apple Watch Series 6 компания сделала акцент на здоровье. Главным отличием новинки является измерение уровня кислорода в крови – часы могут это делать за 15 секунд, используя специальные датчики. Также Apple Watch Series 6 могут лучше, чем другие модели, отслеживать качество сна благодаря дополнительным сенсорам и делать электрокардиограмму. Кроме этого, будет доступен таймер мытья рук.

Часы оснащены новым двухъядерным процессором Apple S6, который базируется на A13 Bionic, что увеличивает их производительность на 20%. Они будут работать на операционной системе watchOS 7, которая с сегодняшнего дня доступна владельцам других поддерживаемых моделей Apple Watch.

Фото: EPA

Часы получат новые циферблаты. Также, как заявили в Apple, AlwaysOn-дисплей устройства в 2,5 раза ярче, чем у предшественника Watch Series 5. Кроме этого, часы обладают встроенным альтиметром, который сможет определять высоту над уровнем моря в режиме онлайн с точностью до фута, заявляли в Apple.

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Видео: Apple / YouTube

Устройство получило функцию Family Setup, позволяющую пользователям управлять часами Apple Watch своих родственников с помощью iPhone.

Apple представила новые ремешки к часам – Solo Loop и Braided Solo Loop. На силиконовом Solo Loop нет застежек и других элементов, а Braided Solo Loop сделан из 100% переработанной пряжи, оплетенной силиконовой нитью. Ремешки будут доступны в девяти размерах. Также были представлены новые кожаные ремешки.

Часы будут доступны в золотистом, графитовом, синем цветах и в новом красном (Product RED) в версии 44 мм и 40 мм, их стоимость стартует с $399.

Apple Watch SE

Кроме Apple Watch Series 6, компания представила бюджетную версию смарт-часов Apple Watch SE. Они также доступны в размере 40 мм и 44 мм, но не оснащены функцией измерения уровня кислорода в крови, электрокардиограммы и AlwaysOn-дисплеем.

В то же время в них доступны компас и постоянно включенный альтиметр, функция Family Setup и мониторинг сна.

Устройство совместимо с фирменными ремешками Apple.

Новинка будет работать на базе процессора Apple S5 c операционной системой watchOS 7. Цена новых часов стартует с $279.

Apple Watch Series 3 остаются доступными по цене от $199.

Фото: EPA

Важной новостью презентации является отказ Apple добавлять адаптер питания в комплектацию Apple Watch. Его теперь нужно будет покупать отдельно, но сам кабель останется. Как заявили в Apple, это было сделано ради заботы о природе.

Новые iPad 8 и iPad Air

На презентации Apple также представила новый iPad 8-го поколения. Диагональ дисплея – 10,2''. Новинка оснащена чипом A12 Bionic, что позволило увеличить его производительность. Устройство работает на базе операционной системы iPadOS 14.

К гаджету можно докупить клавиатуру и стилус Apple Pencil.

Планшет будет доступен в версиях 32 Гб и 128 Гб. Цена стартует с $329.

Скриншот: Apple / YouTube

Новый iPad Air унаследовал некоторые элементы дизайна от iPad Pro, получив угловатый корпус. Диагональ дисплея – 10,9'', разрешение – 2360''×1640''. Гаджет поддерживает работу со стилусом Apple Pencil 2 и клавиатурами Smart Keyboard Folio и Magic Keyboard. Также он оснащен стереодинамиками, которые раньше были только у iPad Pro.

Планшет доступен в цветах Space Gray, Silver, Rose Gold, Sky Blue и Green (последние два – новинка).

Скриншот: Apple / YouTube

Сканер отпечатков пальцев Touch ID интегрирован в кнопку включения, а кнопки Home на iPad Air теперь нет.

Планшет имеет основную камеру 12 Мп и фронтальную – 7 Мп.

Гаджет будет работать на базе чипа Apple A14 Bionic, что увеличит производительность ЦП на 40% и графики – на 30%, операционная система – iPadOS 14. Поддерживает Wi-Fi 6 и LTE.

iPad Air будет заряжаться с помощью USB-C, а не Lightning-разъема, в комплекте будет идти 20-ваттный блок питания.

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Видео: Apple / YouTube

iPad Air будет доступен в версиях 64 Гб и 256 Гб. Стоимость стартует с $599.

Другие новинки

На презентации Apple также представила новые версии операционных систем для своей продукции: iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 и watchOS 7. Они доступны с 16 сентября.

Также был презентован Apple Fitness+ – новый сервис для часов Apple Watch. За $9,99 в месяц или $79,99 в год компания предлагает владельцам часов видеоуроки известных тренеров. Часы будут отслеживать показатели владельца во время тренировок и транслировать их на iPhone, iPad или Apple TV. При наличии подписки на Apple Music пользователю будут доступны специальные плей-листы для занятий спортом.

Фото: EPA

Также была презентована услуга Apple One, позволяющая оформлять пакетную подписку на сервисы компании. Пользователям предложат три пакета:

персональный – Apple Music, Apple TV+. Apple Arcade и 50 Гб в хранилище iCloud (стоимость $14,95 в месяц);

семейный – рассчитан на шесть человек; доступны те же сервисы и 200 Гб в iCloud (стоимость $19.95 в месяц);

премиальный – к пакету сервисов добавлены Apple News+ и новый Apple Fitness+, объем памяти в хранилище увеличат до 2 Тб. Пакет также рассчитан на шесть человек (стоимость $29,95 в месяц).

Услуга Apple One будет доступна уже этой осенью, точная дата не названа.

Без iPhone

Впервые с 2011 года презентация новой продукции Apple прошла без смартфона iPhone. Во время мероприятия о смартфонах даже не упоминали.

Как пишет Bloomberg, новые iPhone поступят в продажу в октябре. Apple Insider со ссылкой на источники писал, что отсрочка связана с тем, что пандемия коронавируса повлияла на цикл производства и цепочки поставок, а также на спрос на продукцию Apple.

Инсайдер под ником Komiya сообщал в августе, что цена новых iPhone 12 будет стартовать от $699.

По неофициальной информации MacRumors, в линейку будут входить четыре модели с диагональю экранов 5,4'', 6,1'' и 6,7''. Смартфоны будут работать на базе процессора A14 Bionic. Также, по данным портала, новые iPhone будут поддерживать 5G, а более дорогие модели могут быть оснащены LiDAR-сканером для распознавания трехмерных объектов.

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