Объявлена дата презентации новинок Apple

Мероприятие пройдет в штаб-квартире Apple в городе Купертино, штат Калифорния, 15 сентября в 20.00 по киевскому времени.

Компания Apple на своем сайте официально объявила дату презентации. Мероприятие пройдет 15 сентября 2020 года.

Мероприятие пройдет в штаб-квартире компании Apple Park (город Купертино, штат Калифорния) в 20.00 по киевскому времени.

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман, который неоднократно сообщал достоверную информацию о грядущих новинках Apple, в своем Twitter пишет, что 15 сентября пройдет только первая часть презентации с анонсом новых Apple Watch и iPad, а презентация iPhone 12 состоится в октябре.

I am told Apple won’t announce the iPhone until October. This is for the iPad and Apple Watch in all likelihood. https://t.co/pw1oVXVoaL — Mark Gurman (@markgurman) September 8, 2020

В целом ожидается, что в этом году Apple представит четыре новых смартфона iPhone, новый планшет iPad Air, две новые модели умных часов Apple Watch, умную колонку Apple HomePod и новые крупные наушники под собственным брендом Apple.