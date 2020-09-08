Объявлена дата презентации новинок Apple

Компания Apple на своем сайте официально объявила дату презентации. Мероприятие пройдет 15 сентября 2020 года.
Мероприятие пройдет в штаб-квартире компании Apple Park (город Купертино, штат Калифорния) в 20.00 по киевскому времени.
Обозреватель Bloomberg Марк Гурман, который неоднократно сообщал достоверную информацию о грядущих новинках Apple, в своем Twitter пишет, что 15 сентября пройдет только первая часть презентации с анонсом новых Apple Watch и iPad, а презентация iPhone 12 состоится в октябре.
I am told Apple won’t announce the iPhone until October. This is for the iPad and Apple Watch in all likelihood. https://t.co/pw1oVXVoaL— Mark Gurman (@markgurman) September 8, 2020
В целом ожидается, что в этом году Apple представит четыре новых смартфона iPhone, новый планшет iPad Air, две новые модели умных часов Apple Watch, умную колонку Apple HomePod и новые крупные наушники под собственным брендом Apple.
Основанная в 1976 году компания Apple, помимо смартфонов iPhone, производит планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плейеры iPod и другую высокотехнологичную технику. Рыночная капитализация Apple в июне составила около $1,5 трлн.