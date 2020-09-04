Таможенники в Борисполе изъяли 46 гаджетов Apple у пассажира из ОАЭ

Киевские таможенники изъяли 46 незадекларированных гаджетов Apple стоимостью €22,8 тыс. у пассажира рейса из Объединенных Арабских Эмиратов, рассказали на Киевской таможне.
Сотрудники Киевской таможни в чемодане пассажира нашли 21 мобильный телефон моделей iPhone 11 и iPhone PRO, 15 беспроводных наушников Apple Airpods PRO и 10 часов Apple Watch Series MWV72.
В аэропорт Борисполь пассажир прибыл регулярным рейсом из Дубаи.
Электронику и аксессуары таможенники обнаружили при досмотре багажа с помощью рентген-аппарата.
В таможне добавили, что пассажир выбрал "зеленый коридор" для прохождения таможенного контроля, ни один из предметов он не задекларировал.
Технику и аксессуары украинские таможенники изъяли.