Таможенники в Борисполе изъяли 46 гаджетов Apple у пассажира из ОАЭ

Пассажир из Объединенных Арабских Эмиратов привез в чемодане 21 мобильный телефон моделей iPhone 11 и iPhone PRO, 15 беспроводных наушников Apple Airpods PRO и 10 часов Apple Watch Series MWV72, рассказали на Киевской таможне.



Киевские таможенники изъяли 46 незадекларированных гаджетов Apple стоимостью €22,8 тыс. у пассажира рейса из Объединенных Арабских Эмиратов, рассказали на Киевской таможне.

Сотрудники Киевской таможни в чемодане пассажира нашли 21 мобильный телефон моделей iPhone 11 и iPhone PRO, 15 беспроводных наушников Apple Airpods PRO и 10 часов Apple Watch Series MWV72.

В аэропорт Борисполь пассажир прибыл регулярным рейсом из Дубаи.

Электронику и аксессуары таможенники обнаружили при досмотре багажа с помощью рентген-аппарата.

В таможне добавили, что пассажир выбрал "зеленый коридор" для прохождения таможенного контроля, ни один из предметов он не задекларировал.

Технику и аксессуары украинские таможенники изъяли.