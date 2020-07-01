В Житомирской области конфисковали 9,2 тонны незаконно добытого янтаря

В Житомире суд конфисковал в доход государства янтарь стоимостью 12,5 млн грн. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Королевский районный суд Житомира удовлетворил в полном объеме ходатайство прокуратуры Житомирской области по специальной конфискации в доход государства незаконно добытого янтаря весом 9,2 тонны, об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины 1 июля.

Стоимость янтаря, который был обнаружен и изъят в ходе досудебного расследования уголовного производства по хранению имущества, полученного преступным путем, была оценена в 12,5 млн грн, отмечено в сообщении.

Незаконно добытый янтарь обнаружили в ходе следственных мероприятий у жителя Одесской области. Во время обыска в его доме были обнаружены 292 пакета с камнями.

Незаконная добыча янтаря налажена в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.

12 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия. 2 сентября президент поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о добыче янтаря.

Правительственный законопроект №2240 об урегулировании добычи янтаря внесли в парламент 8 октября. В первом чтении парламент поддержал его 12 ноября, а во втором – 19 декабря. Президент подписал его 29 декабря.