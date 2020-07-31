Apple перенесет продажи новой серии iPhone

По информации агентства Bloomberg, в продаже новые модели iPhone появятся в октябре. В прошлом году компания запустила в продажу iPhone 11 в конце сентября.

Ожидается, что новые iPhone появятся в октябре Фото: depositphotos.com

Американская компания Apple в этом году начнет продавать новые модели смартфона iPhone на несколько недель позже запланированного срока. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на слова финансового директора Apple Лука Маэстри.

Обычно компания представляет новую линейку смартфонов в середине сентября, а их продажи начинаются до конца месяца.

По информации Маэстри, новые модели появятся в октябре, а не в сентябре.

Благодаря предыдущей модели смартфона iPhone 11 и iPhone 11 Pro компания заработала в первом квартале 2020 года $91,8 млрд.

Основанная в 1976 году компания Apple помимо смартфонов iPhone производит планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плейеры iPod и другую высокотехнологичную технику. Штаб-квартира корпорации находится в американском городе Купертино (штат Калифорния). Рыночная капитализация Apple в июне составила около $1,5 трлн.