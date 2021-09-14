Сооснователь Apple Возняк объявил о создании новой космической компании

Возняк отметил, что его космическая компания будет непохожа на своих конкурентов Фото: EPA

Возняк отметил, что новая компания будет непохожа на своих конкурентов. В описании видео, которое он приложил к твиту, говорится, что Privateer Space основана совместно с гендиректором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом.

A Private space company is starting up, unlike the others. https://t.co/6s8J32mjuF — Steve Wozniak (@stevewoz) September 13, 2021

В ролике сообщается, что Privateer Space "работает над тем, чтобы космос стал безопасным и доступным для всего человечества". Подробнее о планах компании будет рассказано на технологической конференции AMOS, которая пройдет 14–17 сентября на Гавайях.

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Видео: Privateer / YouTube