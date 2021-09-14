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"Самое крепкое" стекло, дольше время заряда, "кинематографический режим" видео. Apple представила iPhone 13 и другие новинки. Главное из презентации

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В Apple представили новые продукты компании
В Apple представили новые продукты компании
Фото: EPA

14 сентября компания Apple провела свою традиционную осеннюю презентацию новых моделей смартфонов (всего четыре телефона – iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max). Были представлены также новый iPad и iPad mini, часы Apple Watch Series 7 и сервис Apple Fitness+. Трансляция велась на канале Apple в YouTube и продлилась почти полтора часа.

Новая линейка смартфонов будет поддерживать 5G, а их экраны – частоту обновления 120 Гц. Появятся новые функции контроля отслеживания гаджетов. Новые iPhone будут мощнее, обещают в Apple. А стекло – самое крепкое в индустрии.

Apple iPhone 13 и iPhone 13 mini доступны в пяти цветах.

Скриншот: Apple / YouTube
Скриншот: Apple / YouTube

А старшие версии – iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max – в четырех цветовых решениях.

Фото: EPA
Фото: EPA

Ради сохранения продвинутой системы распознавания лиц Apple сохранила "челку" – вырез в верхней части экрана, но он стал на 20% меньше.

Экран у iPhone 13 Pro имеет диагональ 6,1 дюйма, у iPhone 13 Pro Max – 6,7 дюйма. В этих моделях доступна конфигурация из трех камер (широкоугольная с диафрагмой f/1.5, 1,9 мкм, телефото с трехкратным зумом, ультраширокоугольная с диафрагмой f/1.8 и автофокусом).

Система камер iPhone 13 Pro – крупнейшее обновление за всю историю, убеждают в Apple.

Скриншот: Apple / YouTube
Скриншот: Apple / YouTube

В компании утверждают, что iPhone 13 Pro работает на 1,5 часа больше предшественника, 13 Pro Max – на 2,5. Абсолютных цифр объема батареи Apple не приводит, только сравнивает с предыдущими поколениями.

Оптическая стабилизация теперь доступна и в младших моделях – iPhone 13 и iPhone 13 mini. В них используется более крупный 12-мегапиксельный сенсор основной широкоугольной камеры, размер пикселя 1,7 мкм, диафрагма f/1.6.

Все камеры получили поддержку ночного режима.

Видеосъемка еще больше приблизилась к возможностям профессиональных камер, говорят в Apple. ProRes Video – запись в разрешении 4K, 60 кадров в секунду. Кроме того, iPhone теперь умеют снимать видео в "кинематографическом режиме" – с контролем нескольких зон фокусировки и сменой фокуса.

В продажу новинки поступят с 24 сентября. iPhone 13 mini будет стоить от $699, iPhone 13 – $799, iPhone 13 Pro – $999, Pro Max – $1099. Доступны версии в 128, 256, 512 ГБ. Также впервые появится вариант в 1 ТБ.

Цена новых Apple Watch Series 7 – $399. Более простая модель часов, SE, теперь стоит $279.

Фото: EPA
Фото: EPA

Дизайн часов не изменился принципиально. Экран стал больше на 20%, а углы более закругленными по сравнению с Series 6. Кнопки стали чуть больше. В компании обещают, что часы стали быстрее заряжаться – за 45 минут до полного заряда – и батареи хватит на весь день. Добавили полноценную клавиатуру с функцией T9.

В новых часах Apple сделали упор на отслеживание физической активности – теперь часы могут отслеживать даже силу удара. Также в них противоударное стекло, которое к тому же не пропускает пыль и воду, с новым стандартом влагозащиты – WR50.

Скриншот: Apple / YouTube
Скриншот: Apple / YouTube

Новые планшеты iPad и iPad mini произведены из переработанного алюминия. Их также можно снова отправить в переработку.

Функция "В центре внимания" в камере iPad будет отслеживать движения людей, а еще вшита способность взаимодействовать с другими вспомогательными устройствами – стилусом Apple Pencil и клавиатурой. Объем памяти от 64 ГБ, процессор A13 Bionic. Apple заявляет, что новый процессор на 20% быстрее, чем тот, что был в предыдущей модели.

Размеры не изменились (10,2 дюйма), однако диагональ экрана увеличилась до 8,3 дюйма. Сканер отпечатка пальца расположен на кнопке блокировки.

Новый планшет оснастили фронтальной камерой в 12 Мп с углом обзора в 122 градуса. iPad будет доступен в серебристом или космическом сером цвете и стоить от $329.

Скриншот: Apple / YouTube
Скриншот: Apple / YouTube

Дизайн iPad mini не менялся с момента его дебюта в 2012 году. Apple заявила, что нынешняя новинка получила "крупнейшее обновление, которое когда-либо было", и производительность на 40% выше, чем у прошлого поколения.

Новая модель получила 8,3-дюймовый дисплей (предыдущий был 7,9 дюйма) Liquid Retina, тонкие рамки и новые цветовые варианты (будет поставляться в фиолетовом, розовом, "звездном" и "космически-сером" цветах).

Скриншот: Apple / YouTube
Скриншот: Apple / YouTube

Новый планшет оснащен портом USB-C, стереодинамиками, Touch ID на верхней кнопке "Домой" и модернизированными камерами. Обе камеры 12-мегапиксельные. Стартовая цена – $499.

Прошивка умеет переводить разговор на другой язык в реальном времени, поддерживает 5G и стилус второго поколения.

Скриншот: Apple / YouTube
Скриншот: Apple / YouTube

Контекст:

Американская компания Apple выпускает компьютеры, ноутбуки, телефоны, планшеты и умные часы; по уровню рыночной капитализации входит в число самых дорогих компаний в мире.

Теги: Apple, iPhone, телефоны, смартфон, iPad, гаджеты, умные часы, Apple Watch, модель, часы, презентация, обновление
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