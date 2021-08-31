Новый iPhone 13 может получить поддержку спутниковой связи

Отмечается, что iPhone 13 сможет получить связь благодаря чипу Qualcomm X60 через спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите (НОО).

Одним из поставщиков интернет-связи на НОО является проект Starlink предпринимателя Илона Маска. Однако Apple, скорее всего, будет сотрудничать с другим оператором – Globalstar. Издание подчеркивает, что Qualcomm якобы работает с Globalstar для поддержки диапазона n53 в будущих чипах основной полосы частот X65.

Инсайдер и аналитик компании TFI Securities Мин-Чи Куо объяснил, что самый простой сценарий для предоставления пользователям возможности подключения к НОО – это сотрудничество отдельных сетевых операторов с Globalstar. Это означает, что клиенты оператора сети-партнера могут использовать услугу спутниковой связи Globalstar на iPhone 13 напрямую через своего оператора сети, без дополнительных контрактов или платежей.

Предполагается, что в будущем Apple планирует использовать спутниковую связь НОО для большего числа устройств, чтобы "обеспечить инновационный опыт".