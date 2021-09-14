Украина ожидает транш на €600 млн от ЕС в ноябре – Шмыгаль

"Мы получили позитивный сигнал о предоставлении макрофинансовой помощи. Сейчас Еврокомисссия ожидает начала работы миссии МВФ. Была продлена дата предоставления транша. И мы ожидаем получения €600 млн этой осенью, ориентировочно в ноябре", – сказал глава правительства.
Он сообщал, что миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине 18 сентября. Премьер ожидает положительного решения о выделении Украине транша МВФ в $700 млн.
В декабре 2020 года Европейская комиссия от имени Европейского союза выделила Украине €600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи по борьбе с COVID-19. Это первый транш из запланированных €1,2 млрд финансовой помощи.
В феврале 2021 года Евросоюз призвал Украину выполнять политические обязательства в рамках текущей программы макрофинансовой помощи, а также продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом.