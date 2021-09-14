Груз нитрата аммония, который взорвался в порту Бейрута, мог принадлежать бизнесмену из Днепра – расследование OCCRP

Журналистам удалось отследить связь компании Savaro Ltd (Лондон, Великобритания), которая оформила перевозку селитры на судне Rhosus, с Вербонолем и его тестем, бизнесменом Николаем Алисеенко.

Согласно документам, сухогруз Rhosus был зафрахтован компанией Agroblend Exports, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, для перевозки аммиачной селитры, закупленной на грузинском заводе "Руставиазот" компанией Savaro Ltd.

Savaro Ltd и Agroblend Exports Ltd удалось связать с Вербонолем благодаря информации, найденной в электронных письмах, отправленных представителями компаний после задержания Rhosus в Бейруте.

Журналисты пришли к выводу, что Savaro Ltd является частью бизнес-сети с центром в Днепре, торговавшей аммиачной селитрой, которая может быть использована в производстве взрывчатых веществ. В материале подчеркивается, что компания замаскировала свою деятельность за десятками лиц и компаний, зарегистрированных на Кипре, на Виргинских островах и в Лондоне.

Инфографика: occrp.org

Отмечается, что как минимум с 2001 года основанные при участии Вербоноля компании занимались продажей удобрений, оборудования для металлургии, а также программного обеспечения. Одной из таких была украинская Savaro, созданная в 2009 году.

Журналисты выяснили, что в 2013 году Savaro закупила и отправила в Мозамбик – туда же, куда направлялся Rhosus, – 17 тыс. тонн аммиачной селитры тремя разными партиями.