Главный санврач рассказал, началась ли в Украине новая волна COVID-19

"По моему убеждению и по статистике, еще рано. Наблюдаем уже восьмую неделю подряд рост заболеваемости COVID-19. Нагрузка на систему здравоохранения сейчас контролируема. Реанимационные кровати заняты на 23%, с кислородом – на 17%, аппараты ИВЛ – на 8%", – сказал он.
Кузин отметил, что среди показателей, которые Минздрав использует в рамках адаптивного карантина, беспокойство вызывает коэффициент выявления случаев инфицирования.
"Сейчас он является критическим. Согласно требованиям ВОЗ и Европейского центра по контролю и профилактике болезней, должны удерживать его на уровне 3% (три случая заболевания на 100 проведенных тестов. – "ГОРДОН"). Но сейчас только три из 25 регионов могут удерживать его на этой отметке. Большинство регионов уже перешло отметку в 3%, мы постепенно приближаемся к 5%", – сказал он.
По словам главного санврача, это означает, что в таких регионах, скорее всего, ситуация будет ухудшаться и надо обеспечивать достаточно жесткий контроль за отслеживанием контактных случаев, локализировать вспышки и увеличивать количество тестов.
Кузин заявил, что показателем начала новой волны COVID-19 в Украине будет считаться переход какого-то региона в "оранжевую" зону.
"Переход к "оранжевому" [уровню] какого-то региона означает, что уже происходит определенная нагрузка на систему здравоохранения. Новое количество случаев во многих странах мира уже не является стартером для более жестких противоэпидемических мероприятий. Вакцинация в мире движется быстро. И даже при большом количестве инфицированных видим незначительную нагрузку на систему здравоохранения. Поэтому "оранжевый" уровень является предупредительным перед "красным" и признаком того, что нагрузка на систему еще контролируемая, но уже на грани резерва", – сказал замминистра.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 14 сентября в стране подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,5 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.