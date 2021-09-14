Главный санврач рассказал, началась ли в Украине новая волна COVID-19

"По моему убеждению и по статистике, еще рано. Наблюдаем уже восьмую неделю подряд рост заболеваемости COVID-19. Нагрузка на систему здравоохранения сейчас контролируема. Реанимационные кровати заняты на 23%, с кислородом – на 17%, аппараты ИВЛ – на 8%", – сказал он.

Кузин отметил, что среди показателей, которые Минздрав использует в рамках адаптивного карантина, беспокойство вызывает коэффициент выявления случаев инфицирования.

"Сейчас он является критическим. Согласно требованиям ВОЗ и Европейского центра по контролю и профилактике болезней, должны удерживать его на уровне 3% (три случая заболевания на 100 проведенных тестов. – "ГОРДОН"). Но сейчас только три из 25 регионов могут удерживать его на этой отметке. Большинство регионов уже перешло отметку в 3%, мы постепенно приближаемся к 5%", – сказал он.

По словам главного санврача, это означает, что в таких регионах, скорее всего, ситуация будет ухудшаться и надо обеспечивать достаточно жесткий контроль за отслеживанием контактных случаев, локализировать вспышки и увеличивать количество тестов.

Кузин заявил, что показателем начала новой волны COVID-19 в Украине будет считаться переход какого-то региона в "оранжевую" зону.

"Переход к "оранжевому" [уровню] какого-то региона означает, что уже происходит определенная нагрузка на систему здравоохранения. Новое количество случаев во многих странах мира уже не является стартером для более жестких противоэпидемических мероприятий. Вакцинация в мире движется быстро. И даже при большом количестве инфицированных видим незначительную нагрузку на систему здравоохранения. Поэтому "оранжевый" уровень является предупредительным перед "красным" и признаком того, что нагрузка на систему еще контролируемая, но уже на грани резерва", – сказал замминистра.