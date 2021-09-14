Эксперты ВОЗ и FDA считают, что третья доза COVID-вакцины нужна не всем

По их словам, текущие данные не указывают на необходимость применения бустерных доз вакцины для всего населения.

При этом ученые согласны с тем, что дополнительная прививка может помочь некоторым людям, например, с ослабленным иммунитетом.

Ученые также отметили, что в будущем может потребоваться более широкое использование бустерных доз, если будет снижаться иммунитет от первичной вакцинации или если появятся новые штаммы коронавируса и вакцины больше не будут против них эффективны.

Авторы обзора подчеркнули, что бустеры также могут оказаться рискованными, если их вводить слишком рано или слишком часто.