В ТРЦ установят камеры, чтобы мониторить соблюдение противоэпидемических мер – Кузин

"Всемирная организация здравоохранения запустит в ближайшее время пилот по деперсонализированному мониторингу состояния ситуации с соблюдением противоэпидемиологических требований. Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, соблюдаются социальных дистанций", – сказал он.

Также, по словам главного санврача, "вероятнее всего", в случае ухудшения эпидемической ситуации будут "довольно частые визиты в области, в отдельные заведения, чтобы мы объясняли или на месте убеждались в том, что нормы работают эффективно".