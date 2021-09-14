Кузин: Чтобы Украина вышла на мировые уровни, надо вакцинировать от COVID-19 минимум 24 млн человек

"Чтобы Украина вышла на мировые уровни, защитила максимум своего населения, надо вакцинировать по крайней мере 24 млн людей – все взрослое население. Сегодня только 5 млн, это 20% от количества, которое нуждается в прививке в соответствии с дорожной картой", – заявил он.
По словам Кузина, в Украине пока "не надо применять каких-то дополнительных мер или кардинальных изменений, чтобы людей перенаправить на вакцинацию".
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 14 сентября в Украине первую дозу получили почти 6 млн человек, а 4,9 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.
С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.