Кузин: Чтобы Украина вышла на мировые уровни, надо вакцинировать от COVID-19 минимум 24 млн человек

"Чтобы Украина вышла на мировые уровни, защитила максимум своего населения, надо вакцинировать по крайней мере 24 млн людей – все взрослое население. Сегодня только 5 млн, это 20% от количества, которое нуждается в прививке в соответствии с дорожной картой", – заявил он.

По словам Кузина, в Украине пока "не надо применять каких-то дополнительных мер или кардинальных изменений, чтобы людей перенаправить на вакцинацию".