Главный санврач Украины: Люди перед прививкой от COVID-19 часто хотят узнать уровень антител. Не надо этого делать

"Мы часто встречаемся с тем, что люди хотят сначала сделать некий виртуальный тест, посмотреть, сколько у них антител, и только после этого уже проводить вакцинацию. Не надо этого делать. Все, что вам предлагается в виде дополнительных тестов перед вакцинацией, – это либо вымогательство средств, либо чьи-то попытки нечестным путем дополнительно заработать", – сказал он.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 14 сентября в Украине первую дозу получили почти 6 млн человек, а 4,9 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.