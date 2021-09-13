Ляшко сказал, что детские сады и начальная школа в "желтой" зоне карантина смогут работать лишь при условии вакцинации более 80% преподавателей

Ляшко: И детские сады, и начальные классы, и средняя школа, и высшая в "желтом" уровне эпидемической опасности могут работать, когда преподавательский состав вакцинирован более чем на 80% Скриншот: Свобода слова на ICTV / YouTube

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал 13 сентября в эфире канала ICTV, комментируя введение изменений в правила карантина, которые сегодня приняло правительство.

"Что касается учреждений образования, всех учреждений – и детские сады, и начальные классы, и средняя школа, и высшая – мы говорим, что в "желтом" уровне эпидемической опасности они могут работать, когда преподавательский состав вакцинирован более чем на 80%. При этом в "желтом" уровне эпидемической опасности – хотя бы одной дозой вакцины", – сказал Ляшко.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет говорил в интервью "Главкому", которое вышло 13 августа, что его ведомство будет настаивать, чтобы начальная школа могла продолжать работу в очном формате и при высоком уровне заболеваемости.