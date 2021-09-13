Ляшко сказал, что детские сады и начальная школа в "желтой" зоне карантина смогут работать лишь при условии вакцинации более 80% преподавателей

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал 13 сентября в эфире канала ICTV, комментируя введение изменений в правила карантина, которые сегодня приняло правительство.
"Что касается учреждений образования, всех учреждений – и детские сады, и начальные классы, и средняя школа, и высшая – мы говорим, что в "желтом" уровне эпидемической опасности они могут работать, когда преподавательский состав вакцинирован более чем на 80%. При этом в "желтом" уровне эпидемической опасности – хотя бы одной дозой вакцины", – сказал Ляшко.
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет говорил в интервью "Главкому", которое вышло 13 августа, что его ведомство будет настаивать, чтобы начальная школа могла продолжать работу в очном формате и при высоком уровне заболеваемости.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,3 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз его продлили до 1 октября. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.
В сентябре в правительстве заявили о скором переходе страны в "желтую" зону. По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, это произойдет после того, как вступят в силу новые правила для "желтой" и "красной" карантинных зон.
13 сентября правительство внесло изменения в правила карантина для "желтой" и "красной" зон, владельцы COVID-сертификатов получили привилегии.