Правительство ввело новые правила карантина в Украине. Владельцы COVID-сертификатов получат привилегии, а некоторые школы смогут работать очно в "красной" зоне

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава 13 сентября.

Правительство ввело новые правила для "желтой" зоны эпидемической опасности и новую опцию для COVID-сертификата.

Теперь сертификаты будут двух цветов: "желтый" – если человек получил одну дозу вакцины, "зеленый" – если человек прошел полный курс вакцинации.

Также в сертификате будет отображена информация о выздоровлении от COVID-19 или отрицательном результате ПЦР-теста (действует 72 часа).

Учебные учреждения будут работать в "желтой" зоне в очном режиме при условии, если 80% сотрудников будут иметь "желтые" или "зеленые" COVID-сертификаты. Ранее, чтобы не переходить в режим онлайн-обучения, требовалось, чтобы не менее 80% сотрудников учебных учреждений были полностью привиты.

Кроме того, учебные учреждения смогут работать в офлайн-режиме при условии, что 100% сотрудников имеют "зеленые" сертификаты.

В условиях "желтой" зоны музеи, кинотеатры, театры, спортзалы, бассейны и другие места скопления людей смогут посещать лица, которые имеют "желтые" или "зеленые" сертификаты.

Согласно сообщению Минздрава, граждане, которые полностью привиты и имеют "зеленый" сертификат, смогут делать это и в условиях "красной" зоны.

Однако окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем, отметили в ведомстве.

"При наличии у лица, которое пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 оно может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий", – уточнили в Минздраве.

Изменения вступят в силу через семь дней после публикации постановления, сообщили в министерстве и добавили, что цветные отметки сертификаты будут иметь лишь в цифровом виде, распечатывать на цветной бумаге их не нужно.