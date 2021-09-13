Правительство ввело новые правила карантина в Украине. Владельцы COVID-сертификатов получат привилегии, а некоторые школы смогут работать очно в "красной" зоне

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава 13 сентября.
Правительство ввело новые правила для "желтой" зоны эпидемической опасности и новую опцию для COVID-сертификата.
Теперь сертификаты будут двух цветов: "желтый" – если человек получил одну дозу вакцины, "зеленый" – если человек прошел полный курс вакцинации.
Также в сертификате будет отображена информация о выздоровлении от COVID-19 или отрицательном результате ПЦР-теста (действует 72 часа).
Учебные учреждения будут работать в "желтой" зоне в очном режиме при условии, если 80% сотрудников будут иметь "желтые" или "зеленые" COVID-сертификаты. Ранее, чтобы не переходить в режим онлайн-обучения, требовалось, чтобы не менее 80% сотрудников учебных учреждений были полностью привиты.
Кроме того, учебные учреждения смогут работать в офлайн-режиме при условии, что 100% сотрудников имеют "зеленые" сертификаты.
В условиях "желтой" зоны музеи, кинотеатры, театры, спортзалы, бассейны и другие места скопления людей смогут посещать лица, которые имеют "желтые" или "зеленые" сертификаты.
Согласно сообщению Минздрава, граждане, которые полностью привиты и имеют "зеленый" сертификат, смогут делать это и в условиях "красной" зоны.
Однако окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем, отметили в ведомстве.
"При наличии у лица, которое пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 оно может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий", – уточнили в Минздраве.
Изменения вступят в силу через семь дней после публикации постановления, сообщили в министерстве и добавили, что цветные отметки сертификаты будут иметь лишь в цифровом виде, распечатывать на цветной бумаге их не нужно.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,3 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз его продлили до 1 октября. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в "зеленую" зону. В сентябре в правительстве заявили о скором переходе страны в "желтую" зону. По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, это произойдет после того, как вступят в силу новые правила для "желтой" и "красной" карантинных зон.