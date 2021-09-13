Путин заявил, что в его окружении есть проблемы с COVID-19. В Кремле сказали, что он "выразился образно"

Путин говорил, что принял для себя решение привиться "Спутником V" Фото: ЕРА

Президент РФ не исключил, что ему придется уйти на карантин. По его словам, врачи "изучают проблему и надо разобраться, что там реально происходит".

Он не уточнил, о ком в его окружении идет речь и какие именно проблемы с коронавирусом возникли.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил "РИА Новости", что российский президент выразился образно, когда говорил о карантине. Изменений в графике президента России из-за ситуации с COVID-19 пока нет, сообщило ТАСС со ссылкой на Пескова.