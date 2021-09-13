Путин заявил, что в его окружении есть проблемы с COVID-19. В Кремле сказали, что он "выразился образно"

Президент РФ не исключил, что ему придется уйти на карантин. По его словам, врачи "изучают проблему и надо разобраться, что там реально происходит".
Он не уточнил, о ком в его окружении идет речь и какие именно проблемы с коронавирусом возникли.
Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил "РИА Новости", что российский президент выразился образно, когда говорил о карантине. Изменений в графике президента России из-за ситуации с COVID-19 пока нет, сообщило ТАСС со ссылкой на Пескова.
Путин привился от коронавируса, но 30 июня сказал, что его просили не раскрывать название препарата. По его словам, в то время, когда он получал прививку, в РФ доступны были два препарата: "ЭпиВакКорона", разработанный центром вирусологии "Вектор", и "Спутник V", который разработал исследовательский центр имени Гамалеи.
Глава Кремля сказал, что он вакцинировался "в феврале, что ли", но Песков говорил, что это произошло 23 марта. О получении второй дозы Путин объявлял 14 апреля.
После рассуждений о выборе препарата Путин сказал: "Я принял для себя решение привиться "Вектором", ой, "Спутником V".
В отличие от многих мировых лидеров, Путин не приглашал СМИ и не публиковал фотографии своей вакцинации от коронавируса. По его словам, он не вакцинировался публично, так как "не хотел обезьянничать".