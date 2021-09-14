Разумков, который во второй раз заболел COVID-19, рассказал о самочувствии

Разумков призвал украинцев прививаться от коронавируса: Это точно гарантия того, что COVID, даже повторный, будет проходить намного легче. Я сегодня живой пример этому Фото: rada.gov.ua

"Несмотря на вакцинацию, на антитела, мы должны понимать, что это не гарантия того, что мы не заболеем, но точно нужно следить за этим и делать прививки, смотреть, когда падает уровень антител [у тех, кто переболел], и также делать прививки. Потому что это точно гарантия того, что COVID-19, даже повторный, будет проходить намного легче, чем в первый раз. Я сегодня живой пример этому", – сказал он.

Разумков уточнил, что сейчас на самоизоляции и продолжает выполнять функции главы парламента.

"Я на вынужденной самоизоляции, но весь функционал, который с этим связан, я могу выполнять, чувствую себя более чем хорошо", – отметил он.