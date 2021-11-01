Разведка Минобороны не зафиксировала дополнительного перебрасывания российских войск к границе Украины

The Washington Post писала, что передвижения российских войск у границы с Украиной вызывают обеспокоенность у США и ЕС Фото: ЕРА (архив)

Об этом пресс-центр Минобороны проинформировал 1 ноября.

Американская газета The Washington Post писала 30 октября, что РФ возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. В публикации отмечалось, что в последнее время в соцсетях появились видео, свидетельствующие о передвижении войск на юге и западе РФ.

Директор программы по изучению России некоммерческой аналитической группы CNA Майкл Кофман сказал газете, что происходящее – "это не учения и это не похоже на военные тренировки".

"Наиболее вероятно, что обнародованные в СМИ и сети интернет факты наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений, – заявили в Минобороны Украины. – Военная разведка Украины осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск государства-агрессора и изменением их численности вблизи государственной границы Украины".