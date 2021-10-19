Украинская разведка сообщила, что из Сирии эвакуировали украинку и четверых ее детей

Крымчанка Иман и четверо ее детей более двух лет были в закрытом лагере "Родж".
"Если говорить о лагере "Родж", то это последняя наша семья, которую спасли из него. Еще остаются 11 семей, которые уже вывезены из лагеря "Аль-Хол", но они пока находятся в режиме ожидания в течение карантинных мероприятий", – сказала замминистра обороны Анна Маляр.
Это был четвертый эвакуационный рейс из Сирии, вскоре ожидается пятый – заключительный, сообщил замглавы Офиса президента Роман Машовец.
На севере Сирии сегодня есть два лагеря беженцев – "Родж" и "Аль-Хол", там находится почти 43 тыс. иностранных граждан, задержанных региональными властями за связи с "Исламским государством", сообщали в Human Rights Watch. По информации активистов на 15 апреля, там находилось порядка 40 украинских женщин и детей. Глава Меджлиса крымскотатарского народ Рефат Чубаров в августе 2020-го заявлял, что в "Аль-Холе" тогда было 100 украинских женщин и детей.
Украинок и их детей в сирийских лагерях удерживают в подвалах, отбирают еду, сообщали их родственники. В Офисе президента информировали, что украинцев, находящихся в лагере "Аль-Хол", проверяют на возможные связи с террористической организацией "Исламское государство".
Вопросом их возвращения занимается специальная межведомственная группа, в состав которой входят представители МИД, СБУ, Службы внешней разведки и ГУР МО.
В лагере от обезвоживания и истощения умирают дети, сообщали в ЮНИСЕФ. По данным фонда, 6–10 августа 2020 года в "Аль-Холе" умерло восемь детей в возрасте до пяти лет, четверо из них – от недоедания и истощения, остальные – от обезвоживания, гипогликемии и других состояний, которые легко поддаются лечению.
С начала 2021 года до конца марта в лагере убили 40 взрослых и двух детей, информировал ЮНИСЕФ. По данным этой организации, там находится порядка 40 тыс. детей.
16 июня семья украинцев – мать и ее семеро детей – вернулась в Украину из лагеря для беженцев в Сирии. Они находились в лагере "Родж" как минимум с 2019 года.