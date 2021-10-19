Украинская разведка сообщила, что из Сирии эвакуировали украинку и четверых ее детей

Украинка и ее дети были в лагере "Родж" более двух лет Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Крымчанка Иман и четверо ее детей более двух лет были в закрытом лагере "Родж".

"Если говорить о лагере "Родж", то это последняя наша семья, которую спасли из него. Еще остаются 11 семей, которые уже вывезены из лагеря "Аль-Хол", но они пока находятся в режиме ожидания в течение карантинных мероприятий", – сказала замминистра обороны Анна Маляр.

Это был четвертый эвакуационный рейс из Сирии, вскоре ожидается пятый – заключительный, сообщил замглавы Офиса президента Роман Машовец.