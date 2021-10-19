Украина успешно завершила четвертую операцию по эвакуации из Сирии – Минобороны

"Сегодня утром успешно завершилась еще одна специальная операция эвакуации украинских граждан из Сирии. В 2017 году стало известно, что в двух закрытых лагерях – Аль Холл и Родж, на территории северо-восточной Сирии ("Сирийского Курдистана") находятся граждане Украины (женщины и дети). С конца 2020 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с МИД начали проводить специальные операции эвакуации граждан Украины из Сирии", – написала она.

По словам Маляр, сегодня была проведена четвертая такая операция, также планируется пятая.

"После этого все граждане Украины будут полностью эвакуированы из региона северо-восточной Сирии ("Сирийский Курдистан"). Сейчас там остается 11 семей граждан Украины. Все они вывезены из лагеря Аль Холл, подготовлены к эвакуации, но находятся на карантине", – сообщила замминистра.

Сколько граждан эвакуировали сегодня, Маляр не уточнила.