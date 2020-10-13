"Работа ведется". Вопросом возвращения украинок из лагеря в Сирии занимаются МИД и спецслужбы – Кулеба

Вопрос возвращения украинок и их детей из лагеря беженцев "Аль-Хол" в Сирии деликатный, проблема требует активного привлечения спецслужб, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По данным ЮНИСЕФ, в августе в "Аль-Холе" от голода, обезвоживания, гипогликемии и других легко поддающихся лечению состояний умерли восемь детей в возрасте до пяти лет Фото: ЕРА (архив)

Вопросом возвращения украинок из лагеря беженцев "Аль-Хол" в Сирии занимается специальная межведомственная группа, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 13 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Состав этой группы следующий: МИД, Служба безопасности, Служба внешней разведки и Главное разведывательное управление Минобороны. Как видите, не спецслужбой в группе является только МИД. Сам состав группы свидетельствует о том, насколько деликатной с точки зрения вопросов безопасности является эта проблема", – рассказал он.

Министр заверил, что "работа ведется".

"Отрабатывается логистика, отрабатываются все вопросы, связанные с безопасной эвакуацией, но, учитывая участников нашего процесса и сам вопрос, там очень много конфиденциальной информации, не подлежащей разглашению. Мы поддерживаем связь с родственниками, которые там находятся и пытаемся оказывать им максимальную поддержку. Основное, скажем так, бремя работы лежит не на МИД, а на наших коллегах из спецслужб, потому что сам характер проблемы требует их активного привлечения, мы оказываем им содействие", – добавил Кулеба.

Еще в августе глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказывал, что 100 украинских женщин и детей находятся в лагере около года. В Офисе президента сообщили, что украинцев, находящихся в лагере, проверяют на возможные связи с террористической организацией "Исламское государство".

Украинок и их детей удерживают в подвалах, отбирают еду, сообщили их родственники.

"Выйти самостоятельно оттуда невозможно. Они выехали из Крыма в 2014 году, в марте. Они жили в общежитии, работы не было. Сын предложил моей сестре, своей матери, уехать в Турцию. Она согласилась. Два месяца он работал на стройке, но потом познакомился с людьми, которые предложили выехать в Сирию. Семья поехала в Сирию. Когда они поняли, где они находятся, дороги назад не было", – рассказывала Гульфире Юнусова, у которой в лагере находится сестра с внуками.

В лагере от обезвоживания и истощения умирают дети, сообщали в ЮНИСЕФ. По данным фонда, 6–10 августа в "Аль-Холе" умерли восемь детей в возрасте до пяти лет, четверо из них – от недоедания и истощения, остальные – от обезвоживания, гипогликемии и других состояний, которые легко поддаются лечению. По информации ЮНИСЕФ, в "Аль-Холе" находится около 40 тыс. детей.