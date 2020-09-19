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США усилили военный контингент в Сирии после стычек с российскими военными – СМИ

Военное командование США решило обезопасить коалиционные силы в Сирии. Для этого на северо-восток страны отправили шесть боевых машин Bradley и около 100 военнослужащих.

Шесть боевых машин пехоты Bradley отправятся в Сирию
Шесть боевых машин пехоты Bradley отправятся в Сирию
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты Америки усилили свое военное присутствие в Сирии после нескольких стычек с российскими войсками, обостривших напряженность в стране. Эти шаги должны стать сигналом для России, пишет BBC со ссылкой на американских должностных лиц, знакомых с ситуацией.

Шесть боевых машин Bradley и около 100 военнослужащих командование отправило на северо-восток Сирии.

Капитан военно-морских сил (ВМС) США Билл Урбан заявил, что этот шаг "обеспечит безопасность коалиционных сил".

По его словам, США не стремятся к конфликту с какой-либо другой страной в Сирии, но при необходимости будут защищать коалиционные силы.

Урбан описал в комментарии американскому каналу NBC News действия российских военных как "заведомо провокационные и агрессивные".

Капитан ВМС США осудил проступки и непрофессионализм российских военных в Сирии. Он привел в пример инцидент, когда российский наземный патруль фактически вошел в зону безопасности восточной Сирии, где им "не разрешено было находиться".

В Сирии 25 августа столкнулись российские и американские бронеавтомобили. Несколько американских военнослужащих получили травмы. Американские чиновники полагают, что российские военные совершили аварию специально.

Пентагон заявил, что российские силы нарушили договоренности о разрешении конфликтов в Сирии и ранили военнослужащих США из-за провокационного и агрессивного поведения. Военные РФ в ответ заявили, что американские военные, несмотря на договоренности, попытались заблокировать движение российского патруля.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Теги: США, Сирия, Пентагон, агрессия, ВМС США, война в Сирии, российские военные
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